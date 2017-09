Pedreguer vibra amb el Masymas

El trofeu Masymas visitava ahir a la seua casa, el trinquet de Pedreguer, amb partides en les dues modalitats professionals. Va obrir la vesprada l'encontre al raspall, amb la parella de Ian i Coeter II enfront del trio de Jeffry, Sanchis i Néstor. Un encontre marcat per la igualtat, el bon joc i la remuntada final. Va ser el trio qui va dominar el primer tram de la partida. Els tres primers jocs van ser per a ells. Però faltava molt per veure.

El primer joc tret per la parella ho va canviar tot. Ian i Coeter II sempre van creure en les possibilitats i així la partida va arribar igualada a 15 i, tot seguit, amb iguals a 20. Tot anava a decidir-se en l'últim joc. Un últim joc on la parella no va deixar fer cap quinze al trio. Ian i Coeter II superaven esta eliminatòria després d'una remuntada que va fer embogir el trinquet. Menys igualada, però també amb quinzes d'una gran qualitat va ser la partida d'escala i corda. El trio blau format per Giner, Félix i Tomás Ii va dominar des del primer moment al trio roig de Genovés II, Raúl i Carlos.

Els primers jocs van ser disputats, però el marcador prompte assenyalava un 24 per 45 a favors dels blaus. Els de Genovés II sempre anaren a contracorrent i sols sumaren un joc més. Els de Giner sentenciaven amb un clar 60 per 36.

La segona edició del trofeu mixt Masymas continuarà este dimecres al trinquet de Guadassuar. La vesprada començarà a les 17 hores amb l´encontre de raspall, on s´anuncia la parella de Sergio i Brisca davant el trio de Pablo, Dorín i Brisca. A continuació es jugarà la partida d´escala i corda amb la parella formada per Puchol II i Héctor enfront el trio de Pere Roc II, Pere i Bernat.