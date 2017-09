Puchol revalida el títol de frontó

Finalitzada la partida Pere Roc II rebia les felicitacions d´alguns aficionats. Havia fet bona partida, però havia caigut derrotat: "Hui no jugue el que toca", es lamentava, però un aficionat li contesta: "Hui tens davant a una bèstia". Eixa ´bèstia´ és Puchol II. El pilotari de Vinalesa està a l´altre costat del frontó. Acaba de fer altra demostració de poder, rep la felicitació de tots. Ha revalidat el títol guanyant per 41 a 34. Tots els presents que omplin el frontó d´Almussafes saben que estan davant un jugador diferent, complet, que està marcant una època en la pilota valenciana i que està pel camí de convertir-se en u dels més grans de tota la història.

En la final del Trofeu Diputació de València, Puchol II va tornar a traure tot el seu manual de joc, això sí, amb l´ajuda del seu company, Roberto. Va ser quan els dos van jugar com a parella, quan van vindre les diferències definitives de la final.

La partida començava molt igualada. En un principi Puchol agafava molta pilota i ell sols no podia amb Pere Roc II i Pasqual. Després d´igualar a 6, va ser la parella blava qui agafava el comandament, però sempre amb avantatges mínims, de quatre tantos com a màxim. La partida tornava a igualar-se a 18 i a 20.

Amb iguals a 20 va vindre el punt d´inflexió. Puchol II continuava sense afluixar i a la festa s´afegia Roberto. Els rojos estaven 29 per 23 i la diferència més gran va vindre amb 36 per 26.

En eixe moment es va jugar u dels tantos més bonics de la final guanyat per Pere Roc II i Pasqual. Una autèntica declaració d´intencions. Els blaus no anaven a rendir-se, 36 per 27.I així va ser. La partida va entrar en una dinàmica de qualitat, de lluita, però la diferència era molt clara al marcador.

Després de sumar dos seguits els blaus, Puchol II els tornava a la realitat, amb una jugada espectacular que tornava a posar el marcador amb un 38 per 28.

La victòria de Puchol II i Roberto era qüestió de temps, però Pere Roc II i Pasqual van fer tot el possible per a evitar allò que era impossible. Gran final, 41 per 34, i Puchol II i Roberto, campions.