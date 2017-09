La festa que conquereix el cap i casal

Va començar sent una cita reivindicativa i amb el pas del temps es va convertir en la festa per excel·lència de l´esport autòcton. Inclús va haver de canviar les dates i el lloc per la massiva afluència. És el Dia de la Pilota Valenciana, que enguany compleix vint-i-sis anys i que es celebrarà el pròxim diumenge en la Plaça de l´Ajuntament de València.

La programació d´esta nova edició es va presentar ahir en el consistori del cap i casal. Els actes tradicionals es mantenen per a la jornada dominical però enguany creix el nombre d´activitats.

Des d´ahir i fins al diumenge es pot visitar l´exposició fotogràfica ´Generacions Pilota´ en el Complex Esportiu Cultural la Petxina. Este mateix centre acollirà el divendres de vesprada i el dissabte de matí les ´Jornades Tècniques Obertes. La formació del/a jove pilotari´.

A més s´han organitzat dues projeccions de partides de llegenda, les finals individuals de l´any 1995. La d´escala i corda entre El Genovés i Álvaro es podrà visionar el dijous en el Bar la Murta de Benimaclet. La de raspall entre Juan i Carlos tindrà lloc el dissabte en el casal de la Colla de Dimonis El Socarrat de Campanar.

El diumenge, en el Dia de la Pilota pròpiament dit, les activitats començaran a les 9.30 hores. Hi haurà partides d´exhibició femenines, de raspall adaptat, d´escoles i de falles en la Plaça de l´Ajuntament i alguns carrers adjacents. A més es lliuraran els premis de totes les disciplines i categories dels Jocs Esportius i posteriorment els Premis Anuals de la Federació, que reconeixen la tasca de persones i institucions públiques i privades en la promoció de la pilota. El tancament vindrà donat amb la tradicional partida de llargues, la modalitat ´mare´, que en esta ocasió enfrontarà a la Selecció valenciana sub-19 contra l´equip de Benidorm, campió de la Lliga.

La presentació va estar conduïda per la regidora d´Esports de València, Maite Girau, el coordinador de la pilota de la Generalitat, Sebastià Giner, i el president de la Federació, José Daniel Sanjuán. Tots tres destacaren el caràcter festiu i la importància d´esta jornada, en la qual estan representants tots els col·lectius de la pilota i que serveix per a apropar i fer més visible este esport i tradició a la resta de la societat.