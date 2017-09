Moneda a l'aire i la cara ix favorable a Moncho

No va ser la millor partida de la història però més emocionants hi haurà poques. L´Individual Bankia de raspall va visitar ahir el trinquet d´Oliva on Moncho va eliminar a Jeffry en imposar-se pel resultat de 25-20.

Va resultar una confrontació en la qual va primar la força per damunt de la tècnica. Els contendents optaven per allargar la pilota a l´espera d´una opció propícia per a rematar. En el tram final el nivell inclús va ser menor per la fatiga dels protagonistes. Però la incertesa pel desenllaç era tanta, així com l´esforç dels pilotaris, que l´eliminatòria continuava sent atractiva.

La càtedra li va atorgar la condició de favorit a Moncho però va ser Jeffry qui va començar més afinat, la qual cosa li va permetre fer-se amb els dos primers parcials (5-15). Després, un joc per a cada bàndol, fent bona la treta. I per a acabar, el millor.

Situacions com les d´ahir a Oliva fan especial la pilota. Jeffry va tenir val per a acabar amb 10-20, 15-20 i en el definitiu. Mentrestant, Moncho estrenyia les dents en cada colp alhora que anava acumulant parcials. Amb iguals a 20 els dos pilotaris estigueren a un quinze de guanyar en unes quantes ocasions i finalment va ser el de Manuel qui va concretar.

Moncho descansarà ara fins al dimecres 10 d´octubre, quan s´enfrontarà a Josep en el trinquet de Castelló de Rugat en la partida que tancarà la fase prèvia. El vencedor passarà a la primera fase, on s´incorporaran al campionat Coeter II, Ricard, Pablo, Guadi, Guille i Miravalles.

Però encara queden duels per decidir en la ronda en curs. El divendres hi haurà dos a Genovés. Primer, Canari debutarà contra Brisca, que s´ha desfet de Mario amb autoritat. Després, un altre que s´estrena, Dorín, en este cas contra el campió sub-23, Seve, que ha eliminat a Néstor. Els guanyadors d´estes dues partides s´enfrontaran per l´altra plaça de la primera fase.

El campionat d´escala i corda també continuarà el divendres, en este cas a Vilamarxant. Monrabal debuta en sa casa contra Bueno, que en la jornada inaugural va superar a José Salvador amb claredat. El diumenge, a Benissa, Pablo de Sella contra Lluís de la Vega.