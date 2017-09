Els individuals Bankia com a estendards de la pilota

«És una alegria compartir l´inici d´esta nova proposta que es fa per a afavorir la visibilitat de la pilota. Es tracta del nostre esport més tradicional i el més arrelat entre els valencians. Convide a tots els que no la coneguen a presenciar una partida i segur que quedaran encantats».

Així es va manifestar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig en la presentació oficial dels Individuals Bankia, que estrenaren una posada de llarg singular, en un marc gens habitual com la Plaça de la Verge de València. «Ha sigut una presentació diferent, que segueix la nova línia de treball amb la qual pretenem que la pilota tinga major protagonisme», afegia el president Federatiu, José Daniel Sanjuán.

L´acte va reunir a la pràctica totalitat dels participants de les dues competicions, que prèviament ocuparen diverses sales del Palau de la Generalitat per a realitzar uns vídeos promocionals. La modernitat s´ha instaurat en la pilota i les competicions del mà a mà s´han convertit en els estendards d´esta tasca d´aconseguir una repercussió més gran.

L´acte també va servir per a fer públics bona part dels calendaris i els encreuaments de les rondes posteriors a les fases prèvies, que són les que s´estan jugant ara. No hi ha sorpreses.

En la competició d´escala i corda, en la primera fase debutaran Genovés II i Salva, que s´enfrontaran el 10 d´octubre a Massamagrell, així com Santi, Fageca, Pere Roc II i Giner, que jugaran els dies 6 i 7 a Dénia i Pedreguer. A estos noms caldrà afegir els dels dos classificats de la fase prèvia.

Seran quatre partides per a adjudicar quatre rivals a Puchol II, Soro III, Marc i Miguel, que començaran en els quarts de final per la seua condició de caps de sèrie. Esta ronda es completarà en els trinquets de Massamagrell, Vilamarxant, Pelayo i Sueca entre els dies 12 i 15 del mateix mes.

Pel que fa a les semifinals, la primera es disputarà el divendres 20 a Vila-real i la segona el diumenge 22 en el trinquet de Guadassuar. El títol, com era previsible, es resoldrà en el trinquet de Pelayo, que ultima la seua reobertura després d´haver sigut sotmés a una nova remodelació. El campió es coronarà com a número u el 29 d´octubre.

En l´Individual Bankia de raspall solament es va anunciar la configuració de la primera fase. Coeter II, Guadi, Ricard, Guille, Pablo i Miravalles seran els contendents, a més dels dos pilotaris que superen l´actual fase prèvia. Les eliminatòries es jugaran a la Llosa de Ranes, Bellreguard i Guadassuar entre els dies 3 i 7 de setembre. A l´espera de saber les dates i trinquets dels quarts de final, sí que es pot avançar que en esta ronda debutaran Moltó, Marrahí, Sergio i Ian.

Comencen a calfar-se, per tant, les dues competicions més emblemàtiques de la pilota. Esport que, segons el representant de Bankia en la presentació, Miguel Capdevila, «té valors com la cultura, tradició, esforç i integritat, els quals compartim. Per això la pilota és part del nostre compromís amb la societat valenciana», assenyalava.