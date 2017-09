Un Congrés per a trobar el camí cap al futur

A la Mesquita de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports es va presentar el primer congrés de pilota anomenat «Pilota Valenciana: Reptes per al segle XXI». Una presentació conduïda pel director General de l´esport, Josep Miquel Moya, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan, la Diputada d´esports, Isabel García, el director de la ´Càtedra de la pilota´, Vicent Añó i Isabel Rubio, representant de Bankia i Paco Alós, representant de Caixa Popular.

Tots ells veuen en l´esdeveniment que es produirà el pròxim mes d´octubre com un pas necessari per a conèixer de primera mà les necessitats que té la pilota valenciana per a millorar en un present i assentar les bases del futur.



Programa molt complet

En este sentit la diputada Isabel García destacava el programa complet que s´ha preparat, «un programa que reuneix a tots els estaments d´este esport».

També Añó veu el congrés com «una oportunitat única. Fa dos anys que treballem en ell, amb activitats prèvies i este congrés ha de servir per a traure conclusions fermes. De moment ja hi ha més de 100 persones inscrites». El període d´inscripció finalitza el pròxim 16 d´octubre. El President de la Federació remarcava la necessitat de celebrar el congrés: «Serà una gran manera per a conèixer què pensa la societat de la pilota valenciana».

En eixa necessitat de conèixer opinions també es mostrava el Director General de l´Esport. Josep Miquel Moya ha assenyalat que «és la primera vegada que es realitza un congrés multidisciplinari sobre pilota valenciana , on, entre altres aspectes, s'analitza la història d'aquest esport, però la finalitat principal d'aquestes jornades és extraure'n conclusions compartides sobre el futur de la pilota valenciana».

Per a això, Moya ha invitat a participar en el congrés a tota la gent que, d'una manera o altra, formen part del món de la pilota valenciana o que simplement gaudeixen d'aquest esport, «ja que aquestes jornades suposaran un punt d'inflexió en el món de la pilota valenciana».



Transformació de la pilota

Isabel Rubio, de Bankia, assenyalava l´existència «d´una voluntat per transformar la pilota i el Congrés serà una gran oportunitat». També Paco Alós, de Caixa Popular, incidia en la necessitat de canvi: «Pensem que s´han fet les bases per a tindre un futur sòlid».

El Congrés serà del 26 al 28 d´octubre, a la seu d´ADEIT, a la Plaça de la Mare de Déu de la Pau de València.