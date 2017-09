Canari, Seve i Bueno passen de ronda

Els dos campionats individuals van tindre ahir parades als trinquets de les localitats de Vilamarxant i Genovés.

En la modalitat d´escala i corda, el jugador Víctor Bueno va aconseguir la victòria davant Monrabal pel resultat de 60 per 35.

D´esta manera, el mateix Víctor Bueno continua endavant i el seu pròxim rival eixirà de l´enfrontament entre Frances i Nacho, en una partida que es disputarà dimecres al trinquet de la localitat de Guadassuar.



Diumenge, a Benissa

L´ Individual d´escala i corda continua demà a la vesprada al trinquet de Benissa.

S´enfronten Pablo de Sella i De la Vega d´Almussafes, dos de les més joves realitats dels trinquets valencians. Qui guanye s´enfrontarà al guanyador de la partida entre Pablo de Borriol i Santi de Silla que es juga dilluns al trinquet de la localitat de Borriana.



Individual de raspall

Al Campionat Individual de raspall ahir a Genovés va viure jornada doble. En la primera, Canari va trencar pronòstics de la càtedra i va eliminar a Brisca per un 25 per 20. Un resultat que deixa clar la bona lluita. En la segona partida la victòria va ser Seve qui va guanyar a Dorín per altre ajustat 25 per 15. Partida ´dauera´ i amb 20 per 15 és quan Seve ha trencat des del rest.

El Campionat Individual de raspall descansa fins 1 d´octubre, on s´enfrontaran els dos guanyadors ahir a les partides de Genovés, Canari i Seve. Seve serà protagonista demà en la segona semifinal del trofeu de festes de Bellreguard. Amb Montaner s´enfrontarà a Marrahí i Lorja.