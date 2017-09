Ian i Giner, primers aspirants als títols

El Trofeu Mixt Masymas ja té configurat la meitat del cartell de les finals. Giner, Félix i Tomàs II en escala i corda i Ian i Coeter II en raspall són els primers aspirants als títols en imposar-se ahir en les semifinals disputades en el trinquet de Bellreguard.

En el torneig per dalt corda, el trio de Giner es va desfer de Pere Roc II, Pere i Bernat per 60-45. L´eliminatòria es va decidir per l'eficàcia més gran dels vencedors en el tram final a l´hora de rematar. Tomàs II va ser determinant en este moment de la partida, Félix el més regular i Giner va anar de menys a molt més per a acabar sent un colós.

En el trio derrotat tots compliren a la perfecció. Va ser una molt bona confrontació. I els tres jocs de diferència es produïren perquè els ara ja finalistes aprofitaren les poques concessions dels rivals. Qui va perdonar, encara que fóra solament un poc, ho va pagar.

En la semifinal de raspall Ian i Coeter II guanyaren a Moltó i Roberto per 25-10. També va ser una confrontació de nivell, on cal destacar que la parella vencedora va sumar els cinc jocs de manera consecutiva.

Moltó i Roberto isqueren imparables i aconseguiren els dos primers parcials amb autoritat. Tanta, que en les travesses es va donar de quinze. Però a partir del tercer joc va emergir Ian, que es va apoderar del número u. El de Senyera va estar impressionant. I ben acompanyat pel veterà Coeter II, que va fer molt de mal. Ara bé, la lluita va ser constant en eixos cinc jocs. Es va veure jugar a pilota. Els cartells de les dues finals es concretaran el dimarts en el trinquet d´Oliva. Primer es jugarà a escala i corda, amb Soro III i Jesús contra Santi, Javi i Conillet. En la semifinal posterior de raspall, Sergio i Brisca s´enfrontaran a Jeffry, Sanchis i Néstor.

També ahir, el Club de Pilota de Torrent va celebrar el seu desé aniversari en el trinquet municipal.

En primer lloc es va disputar un desafiament mà a mà entre Ribera II i Natalio II, que sempre feia el dau. Es va imposar el primer per 60-45. La gent s´ho va passar en gran amb l´actuació dels dos. Però el millor va arribar després en la partida de les figures del moment. Santi, Nacho i Conillet guanyaren a Genovés II i Salva per un ajustat 60-55.