De la Vega passa per damunt de Pablo

De la Vega va protagonitzar ahir la victòria més folgada de l´Individual Bankia d´escala i corda. A més contra un rival d´entitat com Pablo de Sella i en el trinquet en el qual és més perillós el rest alacantí, el de Benissa. La partida es va resoldre pel tanteig de 60-25.

La igualtat es va esfumar després dels primers compassos. El d´Almussafes va posar la directa i no va deixar opció a Pablo, que va estar lluny de les seues possibilitats. Com a atenuant cal assenyalar que el de Sella patia unes molèsties en la mà. De la Vega es situa ara a una victòria de la primera fase. Encara no té rival. El campionat continua hui amb la disputa de dues noves eliminatòries de la mateixa fase prèvia.

En el trinquet de Borriana, Santi de Silla s´enfrontarà a Pablo de Borriol. Cara a cara entre dos dels joves escaleters que treballen per consolidar-se entre els millors. El de Silla és prou més tècnic i el de Borriol té més pegada.

I per altra banda, en el trinquet de Guadassuar, Francés mesurarà les seues forces contra Nacho. Un rest contra un mitger, la qualitat del primer contra la potència i les dues mans de l´altre. Els quatre protagonistes de hui debuten en la competició.