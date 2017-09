Pablo domina i després pateix per a guanyar

Pablo de Borriol jugarà contra De la Vega per una de les dues places vacants de la primera fase.

Pablo de Borriol jugarà contra De la Vega per una de les dues places vacants de la primera fase. VAL NET

Es redueix el nombre d´aspirants a les dues places vacants de la primera fase de l´Individual Bankia d´escala i corda. Pablo de Borriol i Nacho pugen un escaló en la fase prèvia, el primer gràcies a la seua victòria contra Santi de Silla i el segon per la baixa d´última hora de Francés.

Pablo es va desfer de Santi per 60-50 en el trinquet de Borriana. El de Borriol va dominar millor els punts forts del mà a mà, sobretot el joc d´aire. Per davant també colpejava amb més intensitat i per tant gaudia de més opcions d´atac. I a poc a poc es va distanciar en el marcador fins a situar-ho en 55-35.

Però Santi, que no és de baixar els braços, va continuar passant pilotes i va aprofitar algunes concessions del rival per a ficar la incertesa en l´eliminatòria. Amb la consecució de tres parcials i el 55-50 de l´electrònic, el favoritisme de Pablo ja no estava clar. En el joc següent, però, el de Borriol va recuperar la millor versió i va tancar la partida.



Lesió en el turmell

El duel entre Francés i Nacho estava programat en el trinquet de Guadassuar. Però el rest de Petrer va haver de renunciar a debutar durant el matí perquè no estava restablert de les molèsties en el turmell, que arrossegava des del dissabte, quan es va fer mal a Pedreguer. Ho va intentar, va esgotar les possibilitats fins a última hora, però no es va veure en opcions de competir.

Davant la impossibilitat d´ajornar la partida, Nacho també es classifica per a una de les dues partides que tancaran la fase prèvia, programades el divendres a Sueca. El de Beniparrell s´enfrontarà contra Bueno, que ja ha eliminat a José Salvador i a Monrabal. A continuació jugaran De la Vega i Pablo.



Raspall

En l´Individual Bankia de la modalitat de raspall també queden dues confrontacions per a tancar la ronda en curs i per a decidir als dos pilotaris que accediran a la primera fase. Una la jugaran Canari i Seve el diumenge en el trinquet de Bellreguard. L´altra tindrà lloc el dimecres de la setmana pròxima a Castelló de Rugat, en este cas amb Josep i Moncho com a contendents. En la primera fase s´incorporaran al campionat Coeter II, Pablo, Guille, Guadi, Ricard i Miravalles.