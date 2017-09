Un altre duel basc valencià al Puig

La Penya Pilotaris Amics del Frontó no para i s´acaba de traure de la mànega una fantàstica partida per a continuar amb la commemoració del cinquanta aniversari. Es jugarà el dissabte a les 19.15 hores i enfrontarà als valencians Moro i Lemay contra els bascos Aritz Lasa i Mikel Olazabal.

La confrontació ha nascut per a complir la promesa feta als participants del Trofeu Durà, competició que organitza la Penya que reuneix als millors especialistes del frontó valència. Els vencedors tindrien el premi de jugar contra dos rivals bascos abans de la gran bomba que es prepara per a desembre, quan vindrà una súper figura del nord. Dit i fet.

Aritz Lasa repeteix després de la magnífica impressió que va deixar el passat mes de gener en el mà a mà contra Adrián de Quart, confrontació que va obrir la celebració del mig segle de vida. A més, el d´Urretxu ha fet d´assessor i ha recomanat la participació de Mikel Olazabal.

El navarrés també juga en els quadres alegres i serà Lasa qui ocuparà la posició de saguer. Per a garantir l´espectacle, ell mateix ha recomanat que la parella de la pilota grossa estiga composta per dos davanters. Argumenta que en un frontó menut, per a ells, com el del Puig, els habituats a jugar davant tenen més possibilitats de respondre pel seu millor joc d´aire.

Esta serà la quarta partida de l´aniversari. En març es va disputar una altra on els locals i els visitants es barrejaren. El cartell va ser més que especial: De la Vega i Titín III contra Montesa i Xala. I el passat mes de juny, duel entre dues llegendes de la pilota valenciana i basca: Barriola contra Genovés II.