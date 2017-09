Ferms candidats als títols

En la fase classificatòria van rendir a un nivell excel·lent i ahir es van reafirmar com a candidats als títols del Trofeu Mixt Masymas. Es tracta dels equips liderats per Soro III i Sergio, guanyadors amb autoritat en la segona jornada de les semifinals, completada en el trinquet d´Oliva.

En el torneig d´escala i corda, Soro III i Jesús es van desfer de Santi, Javi i Conillet pel tanteig de 60-25. L´escaleter de Massamagrell va estar enorme. Fort, segur i encertat. Li eixia tot el que buscava i la violència de la seua pegada impedia als rivals descarregar-se amb comoditat.

A això cal afegir que Jesús també va donar la seua millor versió. Solament va cometre una errada no forçada i amb l´esquerra, la mà menys bona. En la resta d´aspectes va fregar la perfecció. En este equip també cal destacar l´aportació del feridor Oltra que va condicionar l´actuació de Santi al dau.

El trio ho va intentar però no va poder. Ganes no faltaren però la voluntat de fer-ho bé va ser anul·lada pels de l´altre costat de la corda. Santi no va donar mostres de cansament tot i haver jugat mà a mà el dia anterior i Javi va pegar però sempre es trobava dues muralles que tornaven les pilotes. A Conillet li va faltar encert des de la pedra.

En la semifinal a raspall, Sergio i Brisca han deixat fora als encara vigents campions, Jeffry, Sanchis i Néstor, que no van ser capaços de sumar cap joc (25-0).

En el començament de la partida ningú es va poder imaginar un desenllaç tan desequilibrat. I és que el trio va eixir batallador i en els dos primers parcials va tenir val per a sumar. Però els quinzes claus sempre queien del costat de la parella. Després, la diferència sí que va ser evident. I els dos últims jocs pràcticament testimonials.

Sergio i Brisca continuen demostrant que estan en un moment superlatiu. A més s´entenen a la perfecció i es reparteixen el treball a la perfecció.

Les finals es jugaran el pròxim dissabte en el trinquet de Pedreguer. Primer es resoldrà el títol de la modalitat de raspall. Sergio i Brisca mesuraran les seues forces contra Ian i Coeter II, que també estan completant un gran campionat. A continuació, amb la corda penjada, Soro III i Jesús hauran de barallar contra tres dels braços més potents com els de Giner, Félix i Tomàs II.