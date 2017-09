"Va millor del que esperava"

La de Bueno ha sigut una de les cares noves en la present edició de l´Individual Bankia d´escala i corda. I de moment, una de les sorpreses més agradables, per la seua solvència en el mà a mà tot i la seua condició de mitger. Va ser l´encarregat d´encetar la competició i ara es troba a una victòria de la primera fase, on s´incorporen pilotaris de l´entitat de Genovés II, Pere Roc II i Santi de Finestrat, entre altres.

El de Meliana reconeix que les coses li estan eixint millor de com ho havia planificat. «No esperava guanyar amb resultats folgats tot i que les dues partides han sigut pesades, sobretot contra Monrabal. Es va quedar en 35 però va ser molt dura. I contra José Salvador em va pintar prou la pilota», assenyala.

La humilitat que demostra en parlar dels rivals que ha eliminat es fa extensiva en el moment de fixar-se metes. «Jugar l´Individual és un premi. Guanyar la primera partida va ser una alegria, la segona contra Monrabal en el seu trinquet una altra major, i ara solament mire fins al duel contra Nacho, que està en un escaló superior al meu. Cada vegada es complica més la competició i sóc conscient que arribarà un moment en el qual em quedaré fora. Per això no em fixe objectius».

Objectius concrets no, però si hi ha un primordial, «gaudir de l´experiència. El mà a mà és una modalitat que m´agrada. Crec que tinc recursos per a jugar-ho com la palma o el joc per davant. I en els rebots i la feta de dau em puc defensar», comenta. Bona mostra de la seua eficàcia en este tipus de partides són els assoliments en temporades passades. En la categoria sub-18 es va proclamar campió. I en la sub-23 va disputar dues finals.

En el moment de triar a un rival, es decanta pels que en teoria són més complicats per a un mitger, els escaleters. Però la raó té la seua lògica. «Un mitger juga de la mateixa manera que jo i no sóc dels més agressius per dalt. Això pot ser un problema per a mi si juguem de poder a poder. Contra el rest puc buscar coses a les quals no està acostumat. I si ell me les busca, tinc més defensa que contra un mitger», diu.

Doncs, desig concedit. Demà s´enfrontarà contra Nacho en el trinquet de Sueca. «Serà molt complicat. Té dues mans i molt bona esquerra per dalt. Aleshores hauré de buscar-li els rebots i confiar que no faça un dau agressiu. He d´estar al cent cinquanta per cent i no cometre errades», afegeix.

El de Beniparrell debuta en la competició després de la renúncia de Francés per lesió. Bueno té el rodatge de les dues partides completades. Però no creu que siga un punt a favor. «Si ha entrenat bé no afectarà. En la primera partida tens un extra de nervis però, si els saps controlar, no hi ha problema. Depén del temps que haja dedicat als entrenaments però supose que arribarà molt preparat», apunta.

En cas de guanyar, Bueno ja tindria rival en la primera fase: Santi de Finestrat. Però el mitger insisteix que no mirà més enllà de la pròxima partida. «Queda molt lluny. Si guanye, començaré a pensar en ell. Els que han de mirar més enllà són els que opten al títol», explica.

Parlant de favorits, Bueno creu que estem en un dels individuals més oberts dels últims anys. «Estarà entre Puchol II, Marc, Pere Roc II i Soro III, però no descarte a Genovés II perquè sap jugar molt mà a mà. Però per la trajectòria que porten crec que els favorits són els quatre primers i que els trinquets poden ser decisius», conclou.