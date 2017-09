Els individuals tanquen les fases prèvies

Començaren deu pilotaris en cada modalitat i solament dos per torneig passaran a la primera fase. Els individuals tancaran entre hui i el pròxim dimecres les fases prèvies. Arriba el moment que entren en escena els favorits als títols.

El trinquet de Sueca serà l´escenari on esta vesprada es resoldran les dues places vacants per a la següent ronda del campionat d´escala i corda. Primer hi haurà un duel entre mitgers: Bueno i Nacho.

El de Meliana ja ha superat dues eliminatòries en esta fase. Les victòries han sigut conseqüència del gran joc que està oferint. En la jornada inaugural i en el mateix trinquet de Sueca es va desfer de José Salvador per 60-20. I a Vilamarxant va superar a Monrabal per 60-35. Este segon triomf és més que destacable perquè Monrabal és un habitual del mà a mà professional i a més jugava en el seu trinquet.

Nacho s´estrena en el campionat després de la renúncia de Francés per lesió. El de Beniparrell està en un moment dolç. Serà un duel entre el seu joc d´aire amb colps igualment forts de les dues mans i l´estil particular de Bueno, que utilitza més els baixos i les jugades més pròpies dels escaleters. Santi de Finestrat serà el següent rival del vencedor.

A continuació mesuraran les seues forces De la Vega i Pablo de Borriol. Tècnica contra pegada. El d´Almussafes ha eliminat a Ferrer i Pablo de Sella per 60-55 i 60-25 respectivament. És probable que la càtedra li atorgue la condició de favorit. Està més habituat al mà a mà i al trinquet de Sueca,

Pablo va superar a Santi de Silla per 60-50. Va dominar clarament però en el tram final es va relaxar i va permetre que el seu rival s´il·lusionara amb la remuntada. El de Borriol és competitiu a més no poder. Eixa és la seua principal basa així com la facilitat per a trobar la galeria. Fageca espera al guanyador.

Per a saber qui continua endavant en l´Individual de raspall caldrà esperar un poc. El diumenge jugaran Canari i Seve a Bellreguard. Brisca, Néstor i Dorín han sigut les seues víctimes. El supervivent es trobarà amb Miravalles en la primera fase. I el dimecres, Josep contra Moncho a Castelló de Rugat. Han eliminat a Montaner i a Jeffry respectivament. El següent rival serà un os dur: Coeter II.