Rovellet, Medalla d'Or de Pelayo

El trinquet de Pelayo mostrarà la seua nova cara al món el dissabte de la setmana que ve. La sessió de reobertura constarà de dues partides. A més es lliurarà la primera Medalla d´Or, guardó instaurat pels rectors de la ´catedral´ per a commemorar el seu 150 aniversari. El privilegi de ser el primer a rebre esta distinció serà el gran Antonio Reig Ventura ´El Rovellet´, llegenda i història viva de la pilota.

La remodelació a la qual ha sigut sotmés el trinquet, segona des que és propietari José Luis López, afecta principalment a l´entrada i el bar. Res a veure amb el que hi havia. L´accés és una oda a la pilota, un homenatge que entra per la vista i l´oïda. I el bar ha passat a ser un local espectacular i modern però que manté l´essència del centenari recinte. El cuiner Pablo Margós serà el responsable de l´elaboració de la carta en la qual predominarà l´arròs. També hi ha millores en la pista de joc.

El dissabte 7 es jugaran dues partides. La primera de raspall femení amb Mar, Fanny i Mónica contra Anabel, Marta i Myriam. En el descans es farà el lliurament al Rovellet, més que merescut per la seua trajectòria esportiva i el vincle que té amb el trinquet de Pelayo. I per a la traca final, Puchol II i Héctor contra Genovés II, Javi i Tomàs II.

El dilluns 9 d´octubre també s´obriran les portes per a commemorar el dia gran dels valencians. En este cas serà al matí i amb altre cartell espectacular. Primer es jugarà a raspall: Marrahí, Brisca i Raúl contra Sergio, Roberto i Lorja. A continuació, amb la corda penjada, Soro III i Raúl contra Marc i Félix.