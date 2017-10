Partides blaves en la cloenda

La segona edició del Trofeu Mixt Masymas va concloure ahir en el trinquet de Pedreguer, que va registrar un gran ambient. Era l´esperat per l´entitat del cartell i l´espectacle oferit pels quatre equips en les partides prèvies. Però les dues finals no van transcórrer amb la igualtat prevista. La superioritat dels equips vencedors va ser manifesta.

Primer es va resoldre el títol de raspall. Sergio i Brisca superaren a Ian i Coeter II per 25-5. Els dos primers jocs van ser una meravella. Les dues parelles carregaven i restaven amb la mateixa intensitat i encert. El primer va caure del costat dels blaus al dau i en el segon, els rojos tingueren val tres vegades. Però també va ser per a Sergio i Brisca.

Els dos parcials següents van ser clars per als ara ja campions. Les dues línies eren millors a les rivals en tots els aspectes i el marcador va evolucionar de pressa, sempre del mateix costat. Amb 0-20, Sergio i Brisca feren unes quantes errades, que permeteren a Ian i Coeter II salvar l´honra. Però va ser qüestió de solament un joc. En el següent, la supremacia blava va tornar a ser manifesta. El primer títol de la vesprada estava adjudicat. En la final per dalt corda, Giner, Félix i Tomàs II guanyaren a Soro III i Jesús per 60-35. En esta confrontació hi hagué més batalla, però amb la tònica del trio carregant i la parella defensant-se.

L´inici va ser de superioritat roja. Soro III i Jesús eixien a quinze per colp mentre que a Giner i els seus els costava trobar forats. Però va ser cosa de dos jocs. Félix va traure la repetidora, Tomàs II caçava tot el que passava pels seus dominis i Giner es contagiava de la potència i encert dels de davant. I els rivals, a patir, però donant la cara.



Aniversari del Tío Pena

El pròxim dijous es compliran setanta anys de la inauguració d´un dels recintes més importants en l´esport dels valencians, el trinquet Tío Pena de Massamagrell. Per a commemorar tan assenyalada efemèride la família Soro ha programat hui una jornada especial.

A les 12.00 hores tindrà lloc una taula redona en la Casa de la Cultura de Massamagrell on es farà un recorregut per la història del trinquet i la seua influència en la pilota. I de vesprada, partida, com no amb la figura de casa, Soro III, que formarà parella amb Javi per a enfrontar-se a Pere Roc II i Félix.