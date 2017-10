Els caps de sèrie ja posen cara als hipotètics rivals

La seu de Bankia a València va albergar ahir el sorteig dels encreuaments dels quarts de final de l´Individual d´escala i corda. Encara s´ha de jugar la primera fase. Però els caps de sèrie ja poden posar cara als hipotètics rivals. Hi ha dues possibilitats. Per extensió, els pilotaris que vagen classificant-se també sabran a qui es trobaran.

A Miguel li ha tocat en sort jugar-se la passada a semifinals contra Fageca o Pablo de Borriol. El de Petrer i el supervivent d´esta eliminatòria, programada el dissabte a Pedreguer, s´enfrontaran el dia 12 a Massamagrell.

Les dues opcions de Puchol II, que debutarà el dia 13 a Vilamarxant, són Pere Roc II o Giner. El vigent campió també haurà d´esperar fins al pròxim dissabte per desvelar la incògnita. El ´duel de la Marina´ tancarà la sessió en el trinquet de Pedreguer.

Marc serà el tercer cap de sèrie a estrenar-se, en este cas el dissabte 14 a Pelayo. El de Montserrat tindrà més temps que ningú per a preparar la confrontació d´una manera més específica perquè els dos possibles, Genovés II i Salva, obrin esta vesprada la primera fase en el trinquet de Massamagrell.

Queda Soro III, que començarà la reconquesta, o almenys l´intent, el diumenge 15 a Sueca. En la contra estarà Santi de Finestrat o Bueno. Els mitgers s´enfrontaran el pròxim divendres a Dénia.



Reaccions

Cap dels caps de sèrie presents en el sorteig es va decantar per una opció o altra. Puchol II va destacar el magnífic moment de Pere Roc II alhora que va assenyalar a Giner com la «jove revelació del campionat». El seu problema en la mà comença a caure en l´oblit ara que ultima la reaparició. I la pressió per retenir el títol no l'afecta. «La note durant tot l´any perquè tots volen guanyar-me», comenta.

Soro III s´ho pren en calma. El títol no l´obsessiona i solament el preocupa la primera partida. És una actitud presa des de l´experiència. «Altres anys he comés l´error d´exigir-me massa. Ara vaig partida a partida. Això sí, amb il·lusió i confiança», explica.

El que més valora Marc és que enguany jugarà en plenitud de facultats. Ha estat una setmana parat per unes molèsties a la mà. Però res a veure amb la lesió de l´any passat. De Genovés II creu que arribarà amb moltes ganes en la seua tornada a l´Individual. I de Salva destaca que sempre ha sigut un rival complicat.

Els altres dos pilotaris presents en el sorteig van ser els supervivents de la fase prèvia, Pablo i Bueno. Encara no pensen en Miguel i Soro III. De moment solament es fixen en Fageca i Santi de Finestrat.

Individual de raspall

L´Individual de raspall, tot i que fins a la data transcorre de manera paral·lela, té un calendari certament peculiar. Hui també comença la primera fase. Serà a la Llosa de Ranes amb l´enfrontament entre Pablo i Miravalles. Però és que la fase prèvia acabarà demà a Castelló de Rugat, en este cas amb Josep i Moncho com a contendents.