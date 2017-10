Genovés aprova el debut amb nota

Es va perdre les dues últimes edicions de l´Individual d´escala i corda i feia tres anys que no jugava mà a mà. Genovés II va debutar ahir en el trinquet de Massamagrell contra Salva, que també s´estrenava, en la que va ser la jornada inaugural de la primera fase. L´escaleter va superar al mitger pel tanteig de 60-25.

El contundent resultat demostra la superioritat del vencedor. Però Salva va ser un rival incòmode. La iniciativa era roja però el blau va restar molt. Al dau, Genovés II es va mostrar implacable. És des d´on va sumar més fàcil per les dificultats de Salva de fer els rebots. Però al rest va haver de pilotejar prou.

El de Massamagrell va intentar explotar el seu joc d´aire, si bé Genovés II feia per evitar-ho. No va poder optar al triomf però va complir.

En acabar, el guanyador es mostrava satisfet però s´exigia més. «Després de molts anys sense jugar la primera partida sempre és complicat. En general m´he notat prou bé però no he gaudit el que voldria. Em pesen les mans i he de soltar-me una miqueta més», explicava.

El rival en quarts de final serà Marc, partida que es jugarà el dissabte 14 a Pelayo. «És una altra oportunitat de demostrar que torne a estar ací. En una gran plaça i contra un gran jugador. Marc és favorit però intentaré traure tot el que sé», afegia.

La competició continuarà el divendres a Dénia. Un dels pilotaris amb millor trajectòria en les darreres temporades, Santi de Finestrat, debutarà contra Bueno, que ve de la fase prèvia, on ha eliminat a Monrabal, Nacho i José Salvador.