Recital de Miravalles i Pablo a la Llosa de Ranes

Els espectadors que es congregaren ahir en el trinquet de la Llosa de Ranes van gaudir de la que ha sigut la millor confrontació de l´Individual de raspall fins a la data. Miravalles es va guanyar la classificació per als quarts de final en superar a Pablo per 25-10.

Va ser una partida de pegar a més no poder, de quinzes llargs i ben jugats, d´entrega màxima, vals tombats i ovacions des de l´escala. Sobretot en els moments en els quals els dos jugadors es quedaren estesos en terra extenuats per l´esforç.

La clau va estar en la millor definició del mitger. També va ser més complet en totes les facetes. I en l´experiència, que li va permetre gestionar millor els moments claus.

En quarts de final, Miravalles es trobarà amb el seu paisà Sergio, finalista en l´anterior edició, que últimament no para d´acaparar títols. Serà el dia 15 a Bellreguard.



Fi de fase

El campionat continua hui amb la disputa de dues eliminatòries. Una enfrontarà a Josep i Moncho en el trinquet de Castelló de Rugat. Esta serà la partida que tancarà la ronda prèvia. El vencedor accedirà a l'acabada d'estrenar primera fase, on es trobarà amb Coeter II.

Josep ve de guanyar amb autoritat a Montaner, que va cedir per 25-5. Josep va tindre més problemes per a superar a Jeffry, en este cas per 25-20. Són dels pilotaris habituals de les grans ocasions, que no estan en el grup dels favorits, però que estan capacitats per a donar algun esglai. Pot ser una bonica batalla.



Duel de canoners

L´altra confrontació està programada a Guadassuar, amb Guille i Seve com a protagonistes. El rest d´Alzira s´incorpora a la competició. Ara que les lesions s´han oblidat d´ell i gaudeix de continuïtat, el seu pes específic creix dins de la nòmina professional.

El mitger de Villanueva de Castellón està sent la revelació del campionat. Va arribar com a convidat, per ser el vencedor del torneig en categoria sub-23. I en la fase prèvia ha deixat en el camí a Néstor, Dorín i Canari.

Els dos pilotaris tenen l´arma principal en la pegada. I en el físic. Pot ser una lluita de gladiadors. El supervivent accedirà a quarts de final on l´espera Marrahí.