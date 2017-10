Un espai del segle XXI amb 150 anys de vida

Espectacular. El vell trinquet de Pelayo és un recinte nou. Amb 150 anys de vida però amb una imatge totalment diferent, després de la segona remodelació que ha realitzat José Luis López. «Pelayo necessitava un canvi. En estos dos anys l'hem donat la imatge i les millores que es mereix. Sóc un home de la pilota i estic molt content amb el resultat. Els valencians que defensem la pilota estem respectant als nostres avantpassats», explicava el propietari ahir en la presentació.

El canvi més evident és el de l´entrada i el bar. L´accés és entre una evocació i un homenatge a la pilota, a una banda amb la mostra cedida pel Museu de la Pilota del Genovés i, a l´altra, amb la projecció d´unes imatges en la paret que mostren la bellesa del joc. Són uns metres que conviden a entrar, a parar per a mirar i a continuar.

I arribem al que era el bar, ara ´gastrobar´. Un espai ample on impressiona la mà i la pilota gegants de l´artista Manolo García. És el que més crida l´atenció. Però una vegada superat l´impacte també impressiona veure les rajoles de caravista i les bigues de fusta originals, que han estat amagades durant dècades. I la resta del local, fet amb un gust exquisit. «Hem recuperat tot el que el trinquet tenia de valor», comentava l´arquitecte responsable de l´obra, Carles Palmí.

La cuina, oberta i a la vista, serà responsabilitat de Pablo Margós, especialment reconegut pels seus arrossos, que aposta per conjugar la tradició amb la innovació. «Volem posar en valor la cuina valenciana en un edifici emblemàtic. El local és espectacular però serem accessibles a tots els públics perquè volem democratitzar la cuina», assenyalava. El que s´ha canviat dins, en el trinquet pròpiament dit, serà més apreciat pels habituals de la pilota i els jugadors. El pis és nou, de lloses d´una pedrera de Novelda tractades expressament per a Pelayo.

El terratzo de l´escala també s´ha canviat. I el marcador, amb l´última tecnologia. I la llotgeta de baix, ara més còmoda per a la càtedra i segura per als pilotaris perquè tenen menys risc d´impactar en la paret de metacrilat. Les entranyes, com les escales interiors, els servicis i les oficines, són altres de les variacions.



Reobertura

La reobertura tindrà lloc demà. Com sempre, la sessió serà doble. Primer, partida de raspall femení, amb Mar, Fanny i Mónica contra Anabel, Marta i Myriam. I a continuació, professionals, els millors del moment: Puchol II i Héctor contra Genovés II, Javi i Tomàs II.

Entre les dues partides es lliurarà la primera Medalla d´Or del trinquet de Pelayo, instaurada amb motiu del 150 aniversari. L´honor ha recaigut en Antonio Reig Ventura ´El Rovellet´. El diumenge també hi haurà dues partides, de matí, per a celebrar el 9 d´Octubre.