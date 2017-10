Jornada sabatera en l'Individual

Poca història van tindre les eliminatòries de l´Individual de raspall disputades dimecres. El més rellevant és el desenllaç, que suposa la classificació de Seve per als quarts de final i de Josep per a la primera fase. Les dues confrontacions es van resoldre per 25-5. El resultat és per tant sabater, tenint en compte que en el mà a mà el marcador comença amb iguals a 5.

El mitger de Villanueva de Castellón va necessitar vint-i-cinc minuts per a superar a Guille en el trinquet de Guadassuar. La diferència va ser abismal. En favor del rest d´Alzira cal assenyalar que encara no s´ha restablert totalment d´unes molèsties al peu, situació que li impedeix realitzar els desplaçaments amb naturalitat.

Seve ho va fer tot bé. El xaval, que acaba de complir díhuit anys, va ser un vendaval. Cert és que Guille no va oferir la seua millor versió però, quan va espentar, Seve va respondre a la perfecció. De dreta i esquerra, raspant i trobant la galeria, a l´aire i, si calia, inclús de rebot. I trau barbaritats. Ja van quatre pilotaris que ha deixat en el camí el campió en categoria sub-23.

Esta victòria li atorga la classificació per a quarts de final. El següent rival serà el seu paisà Marrahí, que este divendres reapareix a Genovés després de superar una lesió. La trinquetà sembla assegurada el dissabte dia 14 en el trinquet de la Llosa de Ranes, que és on es disputarà la partida.



Partida de tràmit

En el trinquet de Castelló de Rugat Josep i Moncho tancaren la fase prèvia. Va ser una confrontació de tràmit, de nou amb absoluta superioritat del guanyador.

De Moncho també cal assenyalar problemes físics, en el seu cas en la mà. Llàstima, perquè el de Manuel estava il·lusionat en fer un bon paper en esta edició. Fins a este contratemps, ocorregut en el primer joc de la partida, gaudia d´un més que òptim moment de forma.

Josep ja acumula dues aparicions i encara no ha cedit cap joc. És com per a començar a tindre'l en compte, si bé ahir no es va trobar la contra esperada.

La següent cita sí que serà una autèntica prova de foc per al de Xeraco. Ara ja en la primera fase es trobarà amb un gran del mà a mà, el Coeter II. També serà a la Llosa de Ranes però una setmana abans que el duel entre Marrahí i Seve. És a dir, el pròxim dissabte.



Dos debuts

La competició continua hui a Bellreguard on Guadi i Ricard s´estrenen en el campionat. Es tracta de dos pilotaris que en el mà a mà feren molt de soroll fa unes temporades i que busquen recuperar eixa importància. El de la Costera va ser finalista el 2014 i el de la Ribera semifinalista l´any 2008.