Les llargues també tenen Champions

Com altres tants iniciatives, la Champions League de clubs de llargues va ser un esdeveniment que va nàixer a València. I ara regressa al seu origen, Godelleta, que acollirà l´edició que es disputarà durant el pròxim cap de setmana.

Participaran set equips, sent els valencians els més nombrosos, amb el campió de la Lliga a Llargues, Benidorm, a més d´Agost i El Campello. Bèlgica aportarà dues formacions, Kersken i Thieulain, França envia als campions de Maubeuge i Itàlia també jugarà amb els millors, els pilotaris de Scalvaia.

Per qualitat i major presència, les possibilitats de deixar el títol en casa són moltes. La teoria diu que els belgues, on les llargues estan molt arrelades, serien els principals rivals. La sorpresa és que no participe Holanda, una altra potència mundial en llargues.

El divendres es presentarà el torneig en el consistori de Godelleta. Ja en dissabte, el Carrer Major i el del País Valencià acolliran les partides de la fase de grups, que ocuparan tot el matí i bona part de la vesprada. I el diumenge, el desenllaç, amb les semifinals i la final, que es jugaran al matí en el mateix Carrer Major. I per a acomiadar als visitants, és clar, una bona paella.