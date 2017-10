L'afició i els jugadors, meravellats amb Pelayo

Ara sí que es pot dir que la remodelació del trinquet Pelayo ha sigut un èxit. Perquè els que més saben de pilota, l´afició i els jugadors, donaren ahir el seu beneplàcit en la reobertura.

´Meravella´ va ser la paraula més emprada pels presents per a descriure la nova cara del recinte. Les majors lloances eren per al nou gastrobar, que és el canvi més evident a la vista.

Però els que han vestit de blanc, molt nombrosos ahir en Pelayo, també li donaren la importància que mereix a les variacions de la pista, que són les que influiran en el joc. Un detall que als jugadors no se li va escapar: amb la col·locació del nou pis, la corda ha quedat un poc més baixa. Serà més fàcil tallar-la i hi haurà més confiança per a arriscar.

El recinte es va quedar xicotet. Feia anys que no es presenciava la magnífica imatge de veure al públic passar la corda. També hi hagué una considerable presència institucional, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el seu homòleg en les Corts, Enric Morera, com a principals autoritats. Però si de noms propis es tracta, un sobreïx per damunt de tots: Antonio Reig Ventura ´El Rovellet´, que va rebre la primera Medalla d´Or del trinquet Pelayo, instaurada amb motiu de la commemoració del seu 150 aniversari.

L´ovació que va rebre en el trajecte del rest fins al 6 va fer tremolar els fonaments. I el trinquet quasi cau avall quan l´altre mite, Paco Cabanes ´El Genovés´, el va felicitar amb una abraçada. El mestre va voler compartir la medalla amb «tots els que han passat per ací durant estos 150 anys», deia. I amb els aficionats, de totes les modalitats.

Esment especial mereix el propietari de Pelayo, José Luis López. Com que no és amic de ser protagonista, sempre va buscar estar en un segon pla. Però no podia fer dos passos sense que algú li parara per a agrair-li la tasca realitzada en la ´catedral´. Una més del seu mecenatge en l´esport dels valencians.

En l´estrictament esportiu, la sessió va començar amb una partida de raspall femení. Mar, Fanny i Mónica guanyaren a Anabel, Marta i Myriam per 25-10. A continuació, torn per als professionals amb victòria de Puchol II i Héctor front Genovés II, Javi i Tomàs II per 60-55.