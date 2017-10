Pere Roc II avisa en el seu debut

Els campionats individuals van tancar ahir la primera fase en una jornada que va ser propícia per a Pere Roc II, Fageca i Josep, ara ja classificats per als quarts de final.

El trinquet de Pedreguer va acollir dues eliminatòries del torneig d´escala i corda. En la primera, Fageca es va desfer de Pablo de Borriol pel tanteig de 60-40.

En els primers compassos va dominar el castellonenc. Tant, que la càtedra va donar de 15 en les travesses. Però Fageca es va posar a jugar, a demostrar que és un especialista del mà a mà, i la situació va variar radicalment. Miguel serà el següent rival.

A continuació, Pere Roc II va eliminar a Giner per un contundent 60-25. El desenllaç és just però no el folgat resultat. L´escaleter de Murla va fer mèrits per a acabar amb alguns jocs més.

Però, per a mèrits, els de Pere Roc II. El de Benidorm manté la gran ratxa de joc i victòries. Abans de començar el campionat va dir que vol arribar a la seua primera final de l´Individual. Sembla que és un avís que cal tindre en compte. Es podrà comprovar prompte, el dia 13 a Vilamarxant, quan s´enfrontarà al defensor del títol, Puchol II. El campionat de raspall va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes on Josep va guanyar a un dels il·lustres de la competició, Coeter II, que va cedir pel tanteig de 25-10. Gran ambient i gran partida on el desgast va ser la clau.

Amb 15-10 en contra, Coeter II va tenir val-15 en un joc llarguíssim que finalment va ser per a Josep. El de Simat va acusar després l´esforç. Ian espera ja al pilotari de Xeraco.