Els individuals preparen els quarts de final

Els caps de sèrie i, per tant, favorits per a guanyar els campionats individuals entren en acció esta setmana que comença amb la celebració dels quarts de final.

En la modalitat d´escala i corda la primera partida serà dijous, festiu, al trinquet de Massamagrell on s´enfronta Miguel de Petrer enfront Fageca. Divendres la cita serà al trinquet de Vilamarxant on s´estrena l´actual campió. Puchol II no tindrà un debut gens fàcil. Com a primer rival tindrà a Pere Roc II.

Dissabte el mà a mà arriba al trinquet de Pelayo on Genovés II, després de superar la primera eliminatòria, s´enfronta a Marc. L´última partida de quarts de final serà diumenge al trinquet de Sueca on s´enfrontaran Soro III i Víctor Bueno qui ve d´eliminar a Santi de Finestrat.

En la modalitat de raspall, els quarts comencen dissabte amb tres partides. A Bellreguard, jornada doble. La primera enfrontarà a Sergio i Miravalles. La segona a Moltó, actual campió, davant Guadi. La tercera partida de dissabte serà a la Llosa de Ranes amb Marrahí contra Seve. Els quarts finalitzaran dilluns dia 16 al trinquet de Xeraco amb Ian enfront Josep.