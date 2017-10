L'espectacle es manté en el 'nou' Pelayo

El trinquet de Pelayo va obrir per segon any consecutiu en la matinal del 9 d´Octubre per a sumar-se a les celebracions del dia gran dels valencians i va valdre la pena acostar-se fins a la ´catedral´ per a veure en acció a uns quants dels millors exponents del raspall i l´escala i corda.

Primer jugaren els pilotaris de pantaló curt. El triomf va ser per a Ricard, Brisca i Lorja, que deixaren en 10 a Sergio, Roberto i Ricardet. Va ser la primera partida de raspall professional des de la remodelació. Als protagonistes els va agradar el canvi de pis. Comenten que frena un poc la pilota respecte a l´anterior però destaquen que no diu mentides i que és perfecte per a raspar.

La victòria blava va ser justa. Van pegar més i amb major intenció. Brisca va ser el millor, Ricard es va fer fort en defensa i va traure amb intenció mentre que Lorja va aprofitar les ocasions per a acabar el quinze.

Els tres rojos començaren al mateix nivell que els rivals, inclús un poc millor, perquè aconseguien el joc del dau amb més solvència. Però després de la igualada a 10 van perdre eficàcia i espenta, situació que no desaprofitaren els contraris.

A continuació, en la confrontació per dalt corda, Soro III i Raúl guanyaren a Marc i Félix per 60-50. Tal com es podia esperar de quatre dels braços més potents, les canonades van ser contínues. Però també es van buscar coses i les jugades de qualitat van ser nombroses. També els aplaudiments.

Tots els pilotaris compartiren el protagonisme, segons el moment. Però, tal vegada caldria atorgar a Soro III el títol oficiós al millor de la confrontació. Es nota que està a punt de debutar en el mà a mà. I a més de fort està fi. Marc també va deixar clar que està preparat per a donar guerra en l´Individual.



La Pobla i Xeraco

A la Pobla de Vallbona i Xeraco també es van jugar partides especials amb motiu del 9 d´Octubre. En el recinte del Camp de Túria el cartell va ser modificat per la baixa inicial de Puchol II i la posterior de Santi de Silla. Finalment jugaren Francés i Nacho contra Pere, Monrabal i Carlos i va guanyar el trio per 60-55. I al de la Safor, Ian i Canari es van imposar a Moltó i Dorín pel tanteig de 25-10.