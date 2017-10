"He parat per evitar riscos"

Una lesió en la mà tenia sense competir a Puchol II des del 17 de setembre. El passat dissabte va reaparéixer en la reobertura de Pelayo i va signar una magnífica actuació. Però el dilluns no va jugar a la Pobla de Vallbona una partida commemorativa del 9 d´Octubre. Han tornat els problemes? No. Els ´pucholfans´ poden estar tranquils. El divendres començarà la defensa del títol en plenitud de condicions.

Llevar-se el compromís del dilluns va ser una mesura de prevenció. «Vaig acabar bé a Pelayo. Va ser una partida pesada però em vaig trobar còmode i no vaig tindre complicacions. Ara bé, jugar una altra abans de la de l´Individual podia suposar un perill. En la mà persisteix una xicoteta molèstia, que amb les proteccions no em fa mal. Però vaig demanar descansar per a evitar riscos, que tornara el dolor més important. No haguera tingut temps de tractar-me amb garanties», explica.

On sí que ha trobat plenes garanties ha sigut en les darreres sessions preparatòries del mà a mà. Durant la lesió, el de Vinalesa va haver de modificar la planificació. Però assegura que arriba preparat. «Estava patint prou per no poder entrenar segons tenia previst però les últimes setmanes les he aprofitat al màxim. L´empresa i especialment Ribera, han sigut comprensius i m´han donat marge per a poder entrenar i prioritzar l'Individual. He tingut temps per a descansar i entrenar. Estic molt content perquè ho he notat», assenyala.

El debut serà en el trinquet de Vilamarxant contra un dels escaleters de moda. «He d´enfrontar-me a un dels rivals més perillosos i això implica començar el campionat al cent per cent, sense reservar-me res per a les hipotètiques eliminatòries posteriors. Pere Roc II ve de fer una gran temporada i en el mà a mà es va estrenar jugant una gran partida a Pedreguer», comenta.

Donada la condició d´esquerrà del seu rival, Puchol II considera que el principal perill vindrà en la primera pilota del dau. El punt feble del de Benidorm, clar, es troba en la mà dreta. Però al campió li sedueix més el recurs de trobar la galeria. «Sóc un pilotari de buscar la galeria. Però decidiré segons el moment. Segons com vinga la pilota, faré una cosa o l´altra. Si la tinc bona, imagine que m´encararé dalt. Si no pot ser, caldrà buscar-li la dreta», diu. En el trinquet de Vilamarxant, encalar la pilota pot ser una bona opció des del rest cara al dau. Al contrari, tal vegada no tant. «És cert que la del rest és una galeria prou estreta i menuda. S´ha de tindre molta precisió. Però només puga m´encararé a ella, si bé caldrà comprovar primer si la pilota cau o es queda. Durant la mateixa partida decidiré si val la pena buscar-la o no», afegeix.

Pel que fa a la resta de les característiques del terreny de joc, al de Vinalesa li sembla un escenari propici. «Jugue sovint en ell i el tinc tocat. L´única pega seria que es fera de nit i patiria un poc per a veure la pilota. Però com que comencen prompte trobe que no hi haurà cap problema», apunta.

I en cas de guanyar, a semifinals contra Genovés II o Marc. «Està clar que no m´ha tocat un quadre fàcil, però per a arribar a la final o ser campió has de guanyar als millors. És la dificultat que té el mà a mà. Jo tinc molta confiança en mi mateixa i m´he preparat per a intentar guanyar. El que puc assegurar és que ho donaré tot», conclou Puchol II.