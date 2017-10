A solament tres victòries del títol

Solament tres victòries són les que separen als pilotaris que encara continuen en competició del títol de campió individual. I en cada modalitat queden set partides per jugar-se. Hui i pel que fa al torneig d´escala i corda, els quarts de final comencen en el trinquet de Massamagrell.

Miguel i Fageca són els aspirants al lloc en semifinals, on el guanyador es trobaria al vencedor de l´eliminatòria entre Soro III i Bueno, programada el diumenge en el trinquet de Sueca. Són dos dels millors especialistes del mà a mà. És a dir, saben buscar coses i dominen multitud de registres.

Els dos treballen per recuperar el lloc en la primera línia de l´àmbit professional. Fageca el va perdre per una lesió en el colze que es va perllongar durant dos anys. I Miguel perquè, com és previsor i ja pensa en el seu futur quan acabe la carrera esportiva, va estar nou mesos preparant les oposicions de bomber. Curiosament, els dos van reaparéixer el 3 de juliol en el trinquet de la Pobla de Vallbona jugant en la contra.

Des de la tornada, Fageca ha tingut més continuïtat i partides. Encara no és el que era, però cada dia que passa fa un pas endavant. El millor és que el braç ha deixat de ser un problema. La seua evolució ha quedat demostrada amb la recent participació en un trofeu de prestigi com el passat de les festes de Sueca.

Miguel ha estat parat durant unes setmanes per uns problemes musculars però tot i això ha tingut temps de preparar el debut. Hui es podrà comprovar si ha sigut el necessari. Siga com siga, al de Petrer sempre se li ha de tindre en compte. No en va és un dels huit components de l´exclusiu club de campions, on també apareixen El Genovés, Álvaro, Sarasol I, Grau, Fredi, Soro III i el defensor del títol, Puchol II. La següent partida de quarts es jugarà el divendres a Vilamarxant. Molts ja l´assenyalen com una final anticipada: Puchol II contra Pere Roc II. El ben cert és que en la present temporada, entre els dos jugadors han acaparat bona part dels títols més importants de les competicions oficials i trofeus per equips.

La tercera eliminatòria també fa olor a trinquetà. Serà el dissabte a Pelayo. Un dels més grans de les últimes dècades, Genovés II, contra un que està fent-se gran, Marc. I el diumenge, l´esmentat debut del principal dominador del torneig en actiu, Soro III, contra un Bueno que ja s'ha carregat a quatre rivals.

Els quarts de final de la competició de raspall comencen el dissabte a la Llosa de Ranes on jugaran Marrahí i Seve. El campió Moltó debutarà contra Guadi el dissabte a Bellreguard. La sessió començarà amb el duel entre Sergio i Miravalles. I el dilluns, Ian i Josep tancaran la ronda a Xeraco.