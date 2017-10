Final anticipada a Vilamarxant

L´Individual Bankia en la modalitat d´escala i corda es trasllada hui fins al trinquet de Vilamarxant per a la disputa de la segona eliminatòria dels quarts de final, la més cridanera d´esta ronda, segons manifestaren els mateixos pilotaris en el sorteig dels encreuaments.

I no els falta raó, perquè mesuraran les seues forces els escaleters que més títols han aconseguit enguany i des de les acaballes del 2016, que és quan va començar la temporada professional. Estos assoliments són un reflex del moment de forma del qual gaudeixen des d´aleshores i fins ara, perquè continuen com una poma. La partida bé es podria considerar una final anticipada.

El campió ja va deixar clar el passat dimarts en este mateix diari que arriba preparat i amb la intenció de retenir el títol. Si bé, va mostrar el màxim respecte pel rival de hui, al que assenyala com el més complicat dels quals li podrien haver tocat en els quarts de final.

Pere Roc II li torna els elogis. De fet li atorga la condició de favorit al de Vinalesa pel fet de ser el vigent campió. Ara bé, el de Benidorm considera que es troba en condicions trencar els pronòstics. "Estic en el millor moment per a afrontar el repte de fer alguna cosa important en l'Individual. Així i ho tinc en el cap i afronte la partida amb eixa mentalitat", explica.

El pilotari creu que, tot i la seua joventut, ha aconseguit la maduresa com a professional. La immillorable trajectòria en els últims mesos també li permet ser optimista. "He complit amb tot el que m´havia proposat, amb tot el que hi havia somiat: guanyar la Lliga, trofeus, arribar en un bon moment, superar la primera partida amb solvència... Ho he fet tot bé i ara falta anar al trinquet, gaudir, fer el meu joc i lluitar fins al final perquè no li regalaré res", assenyala. De Puchol II té clar que buscarà constantment la seua mà dreta. "I jo m´encararé a la seua esquerra. Però hi ha més que això. El mà a mà és un joc tècnic en el qual has de saber trobar els forats. La clau està en jugar bé la pilota per a manar en el quinze i, quan arribe l'oportunitat de tancar-ho, a aprofitar-la", comenta.

I entre les claus a les quals fa referència, la principal és assegurar el joc del dau. "És on més fort m´he de mostrar. Puchol II és un jugador amb molts recursos i sé que no faré el joc fàcil però he d'aprofitar la meua condició d'esquerrà. I quan passe al rest he d'aconseguir que ell estiga incòmode, que no em trobe la dreta i pegar amb la meua mà", assenyala.

Solament queda analitzar el trinquet on es jugarà. Per a Pere Roc II és neutral. "És un bon trinquet. Ni per a ell ni per a mi. És ràpid, la corda està més baixa i el rebot fa el que toca. A mi m'agrada", conclou el pilotari.