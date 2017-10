Pere Roc II fa saltar la banca en l'Individual

La faixa roja tindrà un nou amo. I és que ahir va haver-hi sorpresa majúscula en el trinquet de Vilamarxant, on el vigent campió de l´Individual Bankia d´escala i corda, Puchol II, començava la defensa del títol. Però es va trobar amb un Pere Roc II, incommensurable, valent, ambiciós, fort i encertat a més no poder, que el va superar per 60-50.

Fins als dos últims jocs, la partida va seguir el mateix guió: el pilotari que ocupava el dau manava i amb autoritat. Pere Roc II buscava el pou a dos parets i Puchol II s´encarava a la dreta, bé picant en muralla o girant la cintura per a dirigir a la careta. I com que els dos fregaven la perfecció, els intercanvis eren pocs. Això sí, entre parcial i parcial sempre hi havia algun quinze de mestres. Però sempre manava qui pegava primer.

I van arribar els dos últims jocs, que van valdre un potosí, per emocionants i preciosos. Amb iguals a 50 Pere Roc II va sumar al rest. L´aire va ser el seu millor aliat. Impressionant com va restar les canonades de Puchol II. I la dreta era una raqueta que les tornava totes.

A continuació, la glòria. Clar està, per al de Benidorm. Puchol II va fer 30-net i dues vegades val per a igualar a 55 i passar al dau. Però a Pere Roc II no li van tremolar ni un poc les cames. El seu caràcter de campió li va atorgar la victòria.

Pere Roc II coneixerà al seu rival de semifinals esta mateixa vesprada. Serà el vencedor del duel entre Genovés II i Marc, programat en el trinquet de Pelayo.

El de Montserrat afronta el seu debut per la seua condició de cap de sèrie. I s´estrena amb l´objectiu de millorar els registres de la passada edició. És a dir, apunta a la final.

Tot i estar inèdit en el torneig, en les darreres aparicions per equips ha deixat clar que arriba fort i preparat. Res a veure amb l´esdevingut l´any passat, quan una lesió en la mà li va obligar jugar la semifinal sense estar en plenes condicions.

Genovés II es va estrenar en la primera fase contra Salva, a qui va superar amb autoritat. Però no va rendir tot el que pot. El pilotari va assenyalar que hi havia notat els quasi tres anys sense jugar mà a mà. I l´estrés d´estar preparant el dia més especial de la seua vida, la boda amb Susi, que va tindre lloc el passat diumenge. Ara ha trencat el gel. I ja està feliçment casat.