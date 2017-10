El raspall obri els quarts de final

Començaren vint participants i en queden huit. Quatre supervivents de les fases anteriors i els teòrics favorits, que s´estrenen en els quarts de final per gaudir de la condició de caps de sèrie. En l´Individual de raspall també ha arribat el moment de decidir qui és el millor.

El trinquet de la Llosa de Ranes obri hui la nova ronda amb el duel entre Marrahí i Seve. És una confrontació que garanteix un ambient propi de les grans ocasions en el recinte que gestiona Balduino. Pel tiró de Marrahí entre els aficionats, per la magnífica trajectòria de Seve i pel fet que els dos són naturals de Villanueva de Castellón, des d´on segur es desplaçarà un gran nombre d´aficionats.

El rest torna al mà a mà després de dues edicions sense participar. S´ho va deixar sent campió i obligat per les lesions. No va tenir oportunitat de defensar el títol. Ara, segons comenta, és un pilotari distint. Les circumstàncies li han fet evolucionar, jugar de manera diferent. El que no ha canviat és el seu caràcter guanyador i l´estima que li té el públic.

El mitger és el participant de la present edició que més elogis està acumulant, a més merescudament. Acaba de complir dihuit anys i des de la fase prèvia ha deixat en el camí a pilotaris consolidats com Guille, Canari, Dorín i Néstor. En les quatre partides s´ha mostrat fort, precís i encertat a parts iguals.

La ronda continuarà demà a Bellreguard amb altres dues eliminatòries. Primer, Sergio contra Miravalles. A continuació, el favorit Moltó s´estrenarà front Guadi. I el dilluns a Xeraco, Ian contra Josep.