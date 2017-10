Els pretendents de la Feninde

Amb la victòria de Soro III davant Víctor Bueno ahir al trinquet de Sueca pel resultat de 60 per 25, el Campionat Individual d´escala i corda ja coneix als seus quatre semifinalistes. Soro III, Marc, Pere Roc II i Miguel són els quatre pretendents al títol més prestigiós de la temporada. Tots quatre aspiren a alçar amb les seues mans la ´Feninde´, la reproducció del fris grec que demostra l´existència d´este esport des de fa milers d´anys.

La primerenca eliminació del vigent campió, en este cas Puchol II, sempre és un trauma per a qualsevol competició i esport, però facilita la renovació del regnat.

Entre els pretendents d´enguany hi ha dos que ja saben el significat d´alçar el títol de campió, Soro III i Miguel, i altres dos que tenen per objectiu guanyar-lo per primera vegada, Marc i Pere Roc II.

Soro III ha guanyat el campionat en quatre ocasions. El de Massamagrell ha jugat les últimes set finals disputades i va guanyar quatre edicions de manera consecutiva, des del 2012 al 2015. Va proclamar-se campió davant Santi de Finestrat, Álvaro de Faura, Ismael ´Fageca´ i Puchol II. És l´actual subcampió.

Miguel de Petrer ha jugat dues finals. La primera en 2006 quan va caure davant Álvaro i la segona en 2010 quan es va proclamar campió davant Soro III.

El pilotari de Massamagrell i el de Petrer protagonitzaran la primera semifinal. Soro III i Miguel s´enfronten divendres a la nit al trinquet de Vila-Real.

Per la seua banda, Marc i Pere Roc II no han jugat mai cap final de l´Individual. U dels dos jugarà enguany la seua primera final perquè s´enfrontaran en la segona semifinal. El de Montserrat i el de Benidorm juguen diumenge de matí al trinquet de Guadassuar.

Pere Roc arriba a les semifinals del mà a mà després d´una temporada perfecta, on ha guanyat la lliga per equips, Circuit Bankia, entre altres títols, com el trofeu de Mestres, el trofeu de Nadal de Benidorm, el trofeu de Torrent, el trofeu Villareal CF, o el trofeu de Massamagrell.

Marc arriba després de fer una temporada on va destacar en els trofeus organitzats per la Diputació de València i Castelló.