Xeraco decideix semifinalista, Ian o Josep

Al trinquet de Bellreguard, aconseguiren la seua classificació per a jugar les semifinals del mà a mà de raspall els dos finalistes de la passada edició, Sergio i Moltó, després de superar, respectivament, a Miravalles i Guadi. El quart semifinalista eixirà hui de l´encontre entre Ian i Josep al trinquet de Xeraco.

Els pronòstics ixen prou anivellats. A priori el pilotari de Senyera ix com a favorit, però per a ell és la primera partida i eixa falta de rodatge sempre és un handicap. Per la seua banda Josep juga a casa i la de hui serà la seua segona partida en l´edició d´enguany. En la primera partida va eliminar a Coeter II.

Ahir al trinquet ´El Zurdo´, Sergio, actual subcampió, va patir de valent per a guanyar a Miravalles. Després d´igualar a 10, el de Genovés va fer dos jocs seguits que li donaren aire. Miravalles encara va esgotar les seues opcions, però a Sergio no li tremolaren les cames en els moments claus. Jugarà la semifinal el pròxim divendres a Piles davant el guanyador de hui a Xeraco.

A continuació, l'actual campió, Moltó, va superar Guadi pel contundent resultat de 25 a 5. La semifinal contra Marrahí, divendres 27 a Genovés.