Ian, quart semifinalista en raspall

Els quarts de final de l´Individual Bankia de raspall es van tancar ahir en el trinquet de Xeraco on Ian va aconseguir la classificació davant Josep, que va caure per 25-15. La partida es va decidir per la força, per la major resistència física del de Senyera.

Els dos primers jocs van ser per a Josep. En este tram de la partida la diferència en el rendiment dels dos pilotaris era evident. El de Xeraco complia a la perfecció amb el manual: paret i escala amb colps forts i precisos així com rematades que no trobaven resposta. L´espenta i encert d´un anul·lava el joc de l´altre, que es veia sorprés per la bravura i encert del de casa.

En el tercer joc, Ian va començar a donar mostres d'estar millor. Va ser amb la treta en el seu poder, que ara sí que feia efectiva per a situar-se a solament un parcial del seu rival. Enfront, Josep mantenia el nivell però els quinzes que abans feia en tres raspades, ara necessitaven cinc. L´ímpetu inicial ja no era tant.

I va arribar el joc clau, el que va suposar el principi del fi per a Josep i va obrir la porta de la classificació a Ian. Va ser un parcial llarg i amb molt de desgast. Els dos pilotaris carregaven, restaven i tornaven a carregar. Fins a quatre vegades va posar Ian el val en l´electrònic abans d´acabar sumant.

A partir d´ací la partida va ser clara per a l'ara ja semifinalista. Josep s´havia quedat sense gasolina. Els braços no responien i Ian ho va aprofitar per a sumar els dos jocs següents amb autoritat.

Ian descansarà ara fins al divendres, quan es trobarà a Sergio en la primera semifinal programada en el trinquet de Piles. Sembla que serà un duel diferent, on les mans i la tàctica s´imposarà al físic. Ian és clarament superior per baix. I Sergio té l´avantatge en l´aire i els rebots. Per als pronòstics caldrà esperar que la càtedra es pronuncie abans de començar la partida . On sí que hi ha un favorit clar és en la segona semifinal, que es jugarà el divendres 27 a la localitat de Genovés. Però perquè Moltó és el gran dominador de la competició des que li va arrabassar el poder a Waldo. Fins que algú li lleve el títol, el de Barxeta és el rival a batre.

Ara bé, enfront estarà Marrahí, que el passat dissabte va despertar a Seve del somni de fregar la final amb els dits. El seu paisà venia de superar a pilotaris d´entitat, totalment consolidats. Serà una eliminatòria que valdrà molt la pena presenciar. Tota una final anticipada.

Pel que fa al torneig d´escala i corda, el nom del primer finalista es coneixerà en la nit del pròxim divendres en el trinquet de Vila-real on jugaran dos pilotaris que precediren a Puchol II com a campions, cas de Soro III i Miguel. Ja en diumenge, al matí, Pere Roc II i Marc mesuraran les seues forces en el trinquet de Guadassuar.