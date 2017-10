Les entrades de Pelayo, ja a la venda

Les entrades de la final de l´Individual Bankia d´escala i corda es poden adquirir des de hui en la taquilla del trinquet Pelayo, que és on es decidirà el títol el pròxim diumenge dia 29 (11.30 hores).

L´organització manté els preus de les darreres temporades, que ascendeix a 25 euros per a les localitats de l´escala i 20 euros per a la resta d´ubicacions. Els bitllets es poden adquirir de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.30 hores. Però primer cal resoldre les semifinals. La primera es jugarà en la nit del divendres en el trinquet de Vila-real on s´enfrontaran Soro III i Miguel.

El de Massamagrell busca recuperar el ceptre contra un dels millors especialistes del mà a mà, que va ser campió en l´any 2010. La segona tindrà lloc el diumenge al matí a Guadassuar. En este cas apareixen dues joves figures que es troben davant l´oportunitat d´estrenar-se com a finalistes, cas de Pere Roc II i Marc. El seu pes específic en els pronòstics està començant a augmentar després de deixar en el camí a pesos pesats com Puchol II i Genovés II respectivament.

De la final de raspall encara no hi ha notícies de les entrades. El títol es decidirà el 4 de novembre en el trinquet de la Llosa de Ranes.