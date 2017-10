Soro III continua ferm en la seua idea de no exigir-se ni deixar que se l´exigisca. Ni tan sols l´eliminació del campió li ha fet canviar de parer. Al contrari. La inesperada situació li serveix per a refermar la seua teoria del ´partida a partida´. "És el que té l'Individual, que és una competició molt particular en la qual un mal dia o una pilota que no et pinta et pot deixar fora. Però reconec que em va sorprendre. Sabia que Pere Roc II li ficaria en problemes, si bé esperava la victòria de Puchol II", comenta.

Però, vulga o no, el quatre vegades campió s´ha situat al capdavant dels pronòstics. Ell agraeix la confiança depositada en la seua persona, però reparteix les possibilitats. "L'Eliminació de Puchol II em situa a jugar la semifinal contra Miguel. Puchol II era el gran favorit per la seua trajectòria i pel fet de ser el campió. Ara, la seua eliminació obri el ventall. Jo sóc tan favorit com els altres que juguen les semifinals", afegeix.

El de Massamagrell va debutar el passat diumenge en el trinquet de Sueca, on va superar amb claredat a la revelació del torneig, el mitger Bueno. Les sensacions van ser més que bones. "La primera partida sempre és molt complicada perquè vens sense ritme, mentre que el rival arriba amb unes quantes jugades. En el cas de Bueno eren quatre eliminatòries superades. Al principi em va costar un poc, però amb el pas dels jocs em vaig trobar a gust i la pilota m'eixia com volia", explica.

De la seua preparació, el pilotari destaca principalment el fet de no haver tingut una agenda massa carregada en les darreres setmanes. "Arribe sobretot descansat, que és el que més em preocupava. Ja no tinc vint-i-pocs anys, com Marc, Pere Roc II o Puchol II, que es poden permetre començar amb més partides disputades del dia a dia. En el debut em vaig trobar fresc", assenyala.



Perill

Demà es jugarà la classificació per a la final contra Miguel, un altre que sap què es sent en proclamar-se campió. «És una partida de pilotaris habituals de l´Individual. Crec que en l'última dècada ens hem enfrontat en totes les edicions. Ha estat un temps sense jugar però és dels rivals més incòmodes. Sap de què va el mà a mà, sap estar en una semifinal i té un joc complicat perquè és constant i sempre juga la pilota amb intenció. No et permet errors durant la partida», apunta.

La confrontació tindrà lloc en un dels recintes preferits de Soro III. "El trinquet de Vila-real en concret i tota la zona de Castelló és especial per a mi. Són trinquets en els quals em trobe molt a gust i on em sent molt respectat i volgut pels aficionats, que sempre han valorat el meu esforç i estil de joc", conclou.