Marc i Pere Roc, a 9 jocs d'un somni

Resten 24 hores per a viure la segona semifinal del Campionat Individual d´escala i corda. Serà demà diumenge, 11.30 hores, al trinquet de Guadassuar. Un dia que serà etern per als dos grans protagonistes del xoc, Marc i Pere Roc II. El pilotari de Montserrat i el pilotari de Benidorm es juguen poder disputar la que seria la seua primera gran final del mà a mà.

Els dos han complit el seu objectiu. Tant Marc com Pere Roc II van dir que jugar les semifinals ja seria un gran premi. Ara, però, volen més. Estan a un pas, exactament a nou jocs, de poder disputar la partida més especial de l´any per a qualsevol escalater. L´objectiu des que eren ben menuts està en fer, almenys, dos quinzes més que el rival. Ser el primer a arribar a 60.

Parlar de favorit és complicat. De moment, el trinquet de Guadassuar és un trinquet on els dos juguen per igual. Dir, sols per desnivellar la balança cap a un costat, que és un dels trinquets favorits de Marc. Però és molt difícil fer un pronòstic quan estem parlant de dos jugadors que arriben amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa motivació i, sobretot, després de veure a qui van eliminar en les rondes prèvies. Els dos s´han desfet de mestres de la pilota. Marc va guanyar a tot un Genovés II i Pere Roc II va imposar-se a Puchol II, actual campió. De fet, eixa victòria davant el número u, li dóna un afegit de favoritisme al pilotari de Benidorm.

El trinquet de Guadassuar espera una partida de resultat incert. L´esquerra de Pere Roc II s´enfronta a la volea de dreta de Marc. Són dues maneres diferents de jugar a pilota, però igual de vàlides.

Qui aconseguisca imposar el seu estil de joc serà qui jugue la final del Campionat Individual el pròxim 29 d´octubre al trinquet de Pelayo.

S´enfrontaran al guanyador d´ahir a la nit al trinquet de Vila-real. Al tancament d´esta edició Soro III i Miguel estaven jugant.