I ja van huit finals consecutives

Són uns números d´escàndol, solament a l´abast d´un gran entre els grans. Soro III jugarà el pròxim diumenge en el trinquet de Pelayo la huitena final consecutiva de l´Individual d´escala i corda. I aspira a sumar el cinqué títol.

El de Massamagrell es va guanyar tal honor en la nit del divendres a Vila-real. En la contra, Miguel va cedir pel tanteig de 60-20, que va ser massa càstig d´acord als mèrits que fa realitzar el de Petrer. En acabar, el vencedor resumia a la perfecció com havia transcorregut la confrontació. «Al principi no he rendit tot el que haguera volgut. Al rest he començat amb dubtes i al dau no acabava d'ajustar. Tot el contrari que Miguel, que ha començat amb les idees molt clares i jugant a gran nivell. A partir de la meitat sí que he estat més còmode i he assimilat millor les distàncies del trinquet», explicava.

I és que la semifinal va tindre dues parts clarament diferenciades. La primera molt anivellada tot i l´únic parcial sumat pel de Petrer. En eixe tram es van presenciar intercanvis d´autèntics mestres. I la segona, amb clar domini del de Massamagrell.

Durant la competició, Soro III mai ha volgut fer referència a la possibilitat de reconquerir el títol, seguint la filosofia de no mirar més enllà de la pròxima partida. Ara sí, la següent serà la final. Però continua sense postular-se com a favorit. «Em veig finalista, que és el que importa. La gent opina i té dret però jo em quede amb el fet que porte huit finals del mà a mà seguides i dos anys consecutius jugant la de la Lliga. Per a mi és el vertaderament significatiu. Això demostra que Soro III continua estant ací», va dir el jugador. L´eliminació de Puchol II li va situar al capdavant dels pronòstics. Per nom i per trajectòria. Ara cal afegir el joc que està desplegant, que va més enllà de la força. «Els anys passen i has d'assimilar-ho. En altres edicions basava el meu joc en la pegada i la rapidesa, però la maduresa m'ha portat a canviar d'actitud. Ara jugue més tranquil i busque altres coses», comenta. A Vila-real, Soro III va comptar amb l´ajuda del gran dominador de la competició, Álvaro, que li aconsellava des de l´escala. L´onze vegades campió corroborava el canvi d´actitud del de Massamagrell. «És un Soro diferent del de l'any passat. Està molt més temperat i amb una esquerra amb la qual és capaç de restar pilotes molt complicades», assenyalava.

Per a la final, les indicacions del de Faura aniran per la mateixa direcció. «Ha de canalitzar els seus poders. Des de l'escala li dic que es tranquil·litze i que no li pegue tan fort. Però és que té molta força. Amb un dit la tira a dalt», explica. Quant a la batalla pel títol i independentment del rival, Álvaro sí que es mulla: «Soro III és favorit».