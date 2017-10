Pere Roc II passa a la final amb una altra exhibició

La semifinal de la il·lusió es va resoldre ahir amb victòria de Pere Roc II, que va superar a Marc a Guadassuar pel resultat de 60-35. Per tant serà el de Benidorm qui debute en la final de l´Individual Bankia d´escala i corda. Serà el pròxim diumenge en el trinquet de Pelayo. I en la contra, el gran dominador en l´última dècada, Soro III.

Semblava que la competició podia quedar descafeïnada amb la inesperada eliminació de l'encara vigent campió i principal favorit al títol, Puchol II. Però Pere Roc II s´ha encarregat de tornar-li l´interés i per què no la incertesa. Les dues exhibicions que ha completat contra els pilotaris de Vinalesa i Montserrat li permeten somniar. S´ha guanyat eixe dret amb un joc propi dels millors.

Ahir, Marc va aguantar l´espenta del de Benidorm durant mitja partida. Va ser un tram digne de presenciar, de poder a poder, amb Pere Roc II pegant primer i el de Montserrat reaccionant al gran començament del rival. Els dos gastaven la volea i el bot de braç com armes principals. I els jocs anaven caent, principalment al dau, i les ovacions del públic succeint-se.

A partir del 30-35 va començar el domini de Pere Roc II, que no variar res en el joc ni en l'estratègia: assegurar el dau com a bon esquerrà, buscar l´esquerra de Marc i la volea quan l´ocasió era propícia. Tot això amb un percentatge màxim d´eficàcia.

Al de Montserrat li costava jugar d´aire. Ací és on es va decidir la partida. «No m'han eixit les coses. Sempre em trobe molt còmode en este trinquet però hui no. La pilota no m'ha entrat en la mà», assenyalava després de disputar la partida. I és que al dau es va mantenir ferm i els jocs que li va trencar Pere Roc II van ser als punts. Però al rest no va poder anul·lar la feta de dau del de Benidorm.

Amb tot, Marc ha dit adéu sabent que tindrà més oportunitats d´optar al títol. «Ho tornaré a intentar l'any que ve, amb totes les ganes del món. Tinc vint-i-dos anys i no hi ha pressa. He d'estar tranquil i esperaré a una altra ocasió», deia. I en un exemple d´esportivitat, reconeixia la superioritat del contrari. «Vull felicitar a Pere Roc II perquè ha fet una partida quasi perfecta», afegia.

Per la seua banda, Pere Roc II ha canviat una il·lusió per una altra. «El mà a mà era una assignatura pendent. A principis d'any em vaig fixar l'objectiu d'arribar a la final i ho he aconseguit», comentava ahir. Però clar, ara es troba a solament nou jocs del títol. «I si bé tinc clar a qui tinc en la contra i el seu potencial, jo sempre isc a guanyar», declarava Pere Roc II.

El respecte per Soro III és màxim. Es podria dir que més bé es tracta d´admiració. «És el millor ´manomanista´ d'esta època. Mai es rendeix i té el jugar idoni: entra per davant, a l'aire i et tira la pilota a reu de punta a punta».

Ahir, però, la principal preocupació era ell mateix. «Es la meua primera final de l'Individual i supose que em passarà com en la primera de la Lliga. Pagues la novetat amb nervis. Seran sensacions que mai he viscut, que intentaré assimilar ràpidament», concloïa.