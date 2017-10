Final per a gaudir i fer gaudir

La final de l´Individual Bankia d´escala i corda ha començat. Ho va fer ahir, amb la tradicional presentació que també implica decisions importants com la tria de material, de lloc i feridors. Soro III pegarà primer i tindrà en la pedra a Pedrito perquè Pere Roc II es va decantar per Oltra. Les pilotes seran les de l´artesà Álvarez de Carcaixent.

La concòrdia sol marcar este tipus d´esdeveniments en la pilota, on el respecte al contrari s´imposa als grans titulars i a les declaracions grandiloqüents. Però hi hagué coincidència entre els dos pilotaris. L´objectiu, clar, és guanyar. Però sobretot gaudir de la partida i fer gaudir al públic. Soro III, perquè un any més torna a estar en ella però esta vegada sense pressió ni exigències. I Pere Roc II perquè serà una experiència nova per a ell, que vol recordar gratament, independentment del desenllaç.

Gaudir comença per no variar la rutina. Evidentment hi haurà entrenaments, com el que Pere Roc II va completar a la vesprada en el mateix trinquet Pelayo amb Santi de Finestrat. Però res excepcional. El treball està fet des de fa mesos. «Ens coneguem perfectament. Si m´he de posar un vídeo, no serà de Pere Roc II sinó d´un partit de bàsquet per a desconnectar», assenyalava Soro III.

Al de Massamagrell li dóna exactament igual si l´assenyalen favorit. Insisteix en el seu canvi d´actitud. Competitiu, sí. Però perdre la son per la victòria, ja no. Ara bé, també es va reivindicar respecte a comentaris o inclús cròniques on es destaquen més les seues derrotes que les victòries. «Ha sigut un any dur. Però he jugat la final de la Lliga i ara estic en la de l´Individual. Tan malament no ho hauré fet», deia.

A Pere Roc II tampoc el molesta que se li atorgue el paper de ´víctima´. «Els pronòstics estan per a trencar-los. En la final sentiré sensacions noves, que era l'objectiu que m'havia fixat enguany. Jugaré amb la faixa blava, em toca assumir eixe rol. Però si els nervis m'ho permeten, eixiré a fer la meua partida i a donar guerra. Tinc l'oportunitat de complir el somni de guanyar l'Individual. Però passe el que passe estic satisfet amb el rendiment d'enguany.», comentava.

Pel que fa al trinquet, els dos estan encantats de jugar-se el títol en la catedral. «És neutral», dia Pere Roc II. «Ofereix un ambient i sensacions diferents», afegia Soro III.