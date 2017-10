Pòquer d'asos en la cloenda de l'aniversari

La Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig ja té cartell per a la traca final, la partida amb la qual tancaran la commemoració del mig segle de vida de l´entitat. Serà el dimecres 20 de desembre i amb una confrontació d´autèntica excepció: Genovés II i Pablo Berasaluze contra Puchol II y el campió del Trofeu Mestres.

En el comiat torna a haver-hi representació de la pilota basca i per a l´ocasió s´han assegurat la presència d´un dels pilotaris més mediàtics. Millor dit ex pilotari, perquè el de Berriz es va retirar en octubre del 2016. Si continuara en actiu, la seua participació haguera estat impossible. Tot i això s´ha hagut de negociar amb l´empresa Asegarce, a la qual continua vinculat.

Qui no conega la pilota basca i done una ullada al palmarés de Pablo Berasaluze, tal vegada podria dubtar de la seua condició de súper-figura. Error. És cert que el davanter no acumula cap txapela de les de més importància. Però durant anys ha sigut dels més demandats i volguts per l´afició. És espectacle en estat pur i dels que asseguraven que un frontó s´omplira.

El mateix Berasaluze va demanar que Genovés II li acompanyara al rest. Entre els dos hi ha forjada una bona amistat des de fa anys. I en son pare, Waldo, Álvaro i altres figures de la pilota valenciana. El vincle ve de les vegades que va jugar a València, quan encara no era tan rellevant en la pilota basca però ja apuntava maneres.

L´excepcionalitat del cartell es completa amb la presència de Puchol II, el gran dominador del frontó valencià. El seu company serà una incògnita fins que es dispute i concloga el Trofeu Mestres.