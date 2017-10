Un aniversari abans de la gran final

Si el trinquet de Pelayo és notícia esta setmana, és per acollir la partida més especial de l´any, la final de l´Individual d´escala i corda que enfrontarà a Soro III i Pere Roc II el diumenge de matí.

Però també és més que destacable la sessió programada el dissabte. L´entitat financera Caixa Popular commemora el seu quaranta aniversari. Per a l´ocasió ha obsequiat als aficionats de la pilota amb dues partides de primer nivell en les quals apareixen un bon nombre dels jugadors més destacats del moment del raspall i l´escala i corda.

En la modalitat menys habitual en la catedral, Ricard, Sanchis i Raúl jugaran contra Montaner, Tonet IV i Néstor. A continuació, Puchol II jugarà la darrera partida com a campió individual. Almenys fins a l´any que ve. Conillet serà el seu company. I enfront, tres triats com Miguel, Félix i Tomàs II.

Des de fa més d´una dècada, Caixa Popular s´ha posicionat com una de les entitats que més es preocupa per cuidar la base de l´esport dels valencians. Les principals actuacions són les competicions de promoció a les quals dóna nom, per les quals han passat la gran majoria de les actuals figures. El suport s´estén també a escoles i clubs.