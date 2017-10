El trinquet de la Llosa de Ranes es posa guapo

Balduino Company vol que el trinquet de la Llosa de Ranes lluïsca el dia de la final davant els espectadors i les càmeres de Levante TV i ha realitzat diferents millores que no passaran desapercebudes.

L´Ajuntament de la Llosa de Ranes s´ha implicat de ple amb el trinqueter per a canviar el marcador per un electrònic. A més s´ha pintat el recinte i s´han arreglat les goteres. En cas de pluja, cap de problema. També s´han afegit focus per a millorar la il·luminació. Explica Balduino que la venda d´entrades va a bon ritme, tot i que encara no s´ha jugat la segona semifinal.

Hui també es podran adquirir en el trinquet de Genovés. Les de l´escala tenen un preu de 12 euros i les de les galeries 10 euros. Esta serà la cinquena ocasió que el trinquet de la Llosa de Ranes acull la gran final del Campionat Individual de raspall.