Els finalistes ja vetlen armes

S´han acabat les proves, els entrenaments, les entrevistes i sessions fotogràfiques. És el moment de la reflexió, de concentrar-se i estar tranquil, de visualitzar com hi hauria de transcórrer la final. Per a Soro III és la huitena i la victòria suposaria la quinta corona. Pere Roc II s´estrena com a finalista de l´Individual d´escala i corda.

El trinquet de Pelayo estarà demà fins a la bandera. Ahir solament hi quedaven unes poques entrades a la venda, més les que s´han de reservar per a la taquilla. Aquells que no puguen ser testimonis en primera persona tindran l´oportunitat de presenciar la confrontació per Levante TV i el seu web a partir de les 16.00 hores.

Ja està tot dit. Inclús es sap com intentaran jugar. No hi ha secrets. Solament cal comprovar qui executarà millor la teoria, a qui li pesaran menys els nervis, a qui li pintarà més la pilota o quin feridor resultarà decisiu.



Hui, aperitiu de luxe

Els dos aspirants al ceptre que ostentava Puchol II han fet mèrits més que suficients per a proclamar-se campions. No solament en la competició, en la qual han fregat la perfecció. També al llarg de la temporada, en la qual han sigut dels més destacats.

Pelayo ofereix hui un aperitiu de luxe per la commemoració del quaranta aniversari de Caixa Popular. Hi haurà dues partides de primer nivell de raspall i escala i corda amb importants premis per als vencedors. Puchol II, Miguel, Félix, Sanchis, Tonet IV i Ricard són algunes de les figures que hi participaran.