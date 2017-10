Moltó guanya al dau a un combatiu Marrahí

La final de l´Individual ja té cartell. Moltó s´ha guanyat el dret d´optar al seu tercer títol consecutiu en superar ahir a Marrahí en la semifinal disputada en el trinquet de Genovés que es va resoldre pel resultat de 25-20.

Tenint en compte que els dos contendents feren el joc del dau, la reballada va ser decisiva en la confrontació. Ara bé, Moltó sumava els seus parcials amb bastant més autoritat. En esta ubicació, molts dels quinzes els va fer de pacte en dirigir el traure a l´esquerra de Marrahí. La segona jugada, ara encarada a la careta, també li va resultar molt productiva.

Marrahí va començar fent bo el traure quasi amb la mateixa autoritat. Però segons avançava la partida la velocitat de la seua pilota minvava i els intercanvis es feien més llargs i habituals. Tot i això, el de Villanueva de Castellón manava i carregava i de tant en tant feia alçar al públic amb algun colp de mestre. No solament va posar incertesa en el marcador sinó que també va contribuir al fet que la semifinal fóra una molt bona partida.

En acabar, els dos pilotaris es mostraren satisfets. Moltó, per la classificació per a la final. «Sabia que Marrahí m´ho posaria difícil en este trinquet tan xicotet. Però m´he trobat bé, que és el més important», comentava.

En el cas de Marrahí, el de Villanueva de Castellón agraïa la calor del públic i el fet d´haver-lo fet gaudir amb la partida. «És molt bonico sentir que la gent t´estima. He jugat més del que m´esperava i me´n vaig content perquè la partida ha estat igualada i hem donat espectacle», assenyalava.



El campió i l´aspirant

La final resultarà inèdita. Amb la seua presència, Moltó continua demostrant que és l´hereu de Waldo i gran dominador de la competició. Entre les dues edicions anteriors i la present, el de Barxeta solament ha cedit set jocs en totes les eliminatòries que ha completat.

Ho demostrarà amb el permís del seu rival, que s´estrena com a finalista amb solament vint anys. Fa dues temporades que Ian s´ha consolidat com el principal rival de Moltó en les competicions per equips. En el mà a mà li faltava donar un colp damunt la taula. Enguany ho està fent.