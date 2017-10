El Congrés tanca mirant cap al futur

Després de tres dies intensos parlant de pilota, ahir a migdia tancava el primer congrés que s´ha celebrat a les instal·lacions de l´ADEIT de la Universitat de València. Ho va fer amb moltes idees i propostes damunt la taula, amb esperança per tindre un futur millor i, sobretot, deixant les portes obertes per a continuar millorant la pilota.

La presència de la pilota en la graella d´À punt va ser ahir el tema central, amb la presència de la seua directora general, Empar Marco, qui va manifestar la seua absoluta voluntat de potenciar la pilota valenciana en la corporació valenciana de mitjans de comunicació. A la taula, al costat d´Empar Marco, també estaven el director General de l´esport, Josep Miquel Molla i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan, Josep Maria Cataluña i Vicent Añó.

Tots van assenyalar com necessària la presència de la pilota en la nova televisió com a eix de promoció. Els presents van coincidir en afirmar que l´entrada definitiva i decisiva de la pilota en l´àmbit educatiu i audiovisual és fonamental per al futur de la pilota.

La cloenda va ser a càrrec del president de les Corts Valenciana, Enric Morera.