Moltó i Ian, preparats per a l'altra partida de l'any

El trinquet de Pelayo es va omplir a més no poder el passat diumenge amb motiu de la final de l´Individual Bankia. I el mateix passarà el pròxim dissabte en el trinquet de la Llosa de Ranes. La de fa dos dies va ser la partida més important de l´any... en la modalitat d´escala i corda. Ara toca l´altra partida més important de l´any, la de raspall.

Moltó i Ian coincidiren ahir en la seu de Bankia a València per a presentar la final. La rivalitat és màxima i els dos volen el títol més emblemàtic. Però els enemics en la pista demostraren que per damunt de tot són amics i companys. Fins i tot van compartir cotxe per a desplaçar-se des de Barxeta, localitat natal del campió i on ha fixat la seua residència l´aspirant.

Moltó afronta diferents reptes amb esta final. En cas de guanyar seria el tercer individual consecutiu, la qual cosa li atorgaria el fris grec en propietat, una joia gegant d'uns vint quilos de pes. A més seria el primer professional del raspall en aconseguir el triplet en la mateixa temporada: Individual, Lliga i Copa. I perllongaria durant un any la seua condició de número u del raspall.

En la present edició arriba més preparat que mai. Físicament, com sempre, podria aguantar tres partides consecutives. I la pilota li continua eixint de la mà com un tir. Però a més s´ha preparat mentalment. "Des de principis d´any compte amb els serveis d´una psicòloga esportiva perquè en les competicions per equips no rendia l'esperat. M'ha anat bé. Quan les coses no funcionen sóc capaç de calmar-me i les pense dues vegades. Es nota el treball i el resultat", comentava.

El ´nou´ Moltó continua sent igualment competitiu però ara la prioritat és guanyar d´una manera distinta. "La pilota és la meua vida i ara isc al trinquet a gaudir", assenyalava. En la presentació se li va preguntar pels deu títols de Waldo. Diu que no s´ha fixat com a objectiu aconseguir eixe rècord. "Però ell ha demostrat que no és impossible guanyar deu individuals", deia.

Ian afronta l´assalt al títol amb la tranquil·litat que li atorga el fet d´haver complit l´objectiu, que era arribar a la final. "El que vinga ara serà un afegit i un premi", apuntava. Per a superar a Moltó veu dues claus principals: no fer concessions amb errades i que la partida no s´allargue per a evitar la fortalesa i resistència física del seu rival.

El de Senyera està vivint noves experiències amb esta final. "En les finals per equips tens als companys per a donar-te ànims i repartir la pressió. Ara estic a soles, però ho porte bé", manifestava. I precisament apunta a la soledat com el principal atractiu de la competició del mà a mà. "Per això és el campionat més important", concloïa.

Del trinquet no hi cap pega per les seues característiques idònies. Als dos els agrada i el tenen més que tocat. És neutral.