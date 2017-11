El 'Changchun' xinés fitxa en la pilota

La família de la pilota perd a un dels seus membres més volgut, principalment entre els pilotaris professionals, als quals ha cuidat des de fa al voltant de quinze anys. I és que Antonio Astorgano, preparador físic de Val Net, ha sigut fitxat per l´equip de futbol xinés Changchung Yatai per a treballar amb els components de les categories inferiors.

Natural de Saragossa, Astorgano va triar València, localitat on estiuejava, per a cursar la llicenciatura d´Educació Física. I va ser en la seua etapa d´estudiant quan va sorgir el vincle amb la pilota «de la mà de Salva Soler, excel·lent preparador i company. Un dels pioners en este esport. Posteriorment, gent d'este àmbit com Manolo Conca o Jordi Naya van aconseguir que ´m'enverinara´ encara més», diu.

A partir d'ací va ser un no parar. Una beca de recerca per a modernitzar la pilota va fer que s´introduïra en el món professional. I en 2006 es convertia en el preparador que Val Net va posar a disposició dels pilotaris. Els seus mètodes i treball li dugueren també a vincular-se i compaginar amb el futbol, primer en el Valencia CF i posteriorment i fins a l´actualitat en el Levante UD.

En altres ocasions va rebutjar temptacions des de Qatar, Aràbia Saudita, Austràlia, el Marroc, Tunísia i Costa Rica. Ara no ha pogut dir no al poder econòmic del futbol xinés. Se´n va agraït. «La pilota m'ho ha aportat tot. Ha sigut un honor pertànyer a la primera estructura que ha apostat fort per professionalitzar este esport, amb Emilio Peris, Ribera i Fredi al capdavant. Abans es podia rendir, més o menys, sense una preparació exhaustiva. Ara seria impossible. En la pilota a la qual vaig arribar hi havia moltes carències», comenta. També diu adéu satisfet. No és donat a parlar dels seus assoliments. Va ser dels primers, tal vegada el primer, a descriure la càrrega interna i externa del joc de pilota. És solament un detall.

Assegura que seguirà l´actualitat de la pilota des de la llunyania. I desitja un futur millor. «Jo he viscut una gran època però l´actual no ho és. Afortunadament hi ha gent com José Luis López que fa que això continue endavant però cal aconseguir que el professional ho siga de debò, que puga viure del seu treball».