La parella passa per damunt del trio

La quinzena edició del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta va començar ahir en el trinquet de Guadassuar amb la disputa de la primera semifinal, partida que ni de lluny va respondre a les expectatives. Puchol II i Nacho s´imposaren a Francés, Santi i Tomàs II pel resultat de 60-20.

La parella va necessitar menys d´una hora per a desfer-se del trio, que en atac va estar desaparegut. Al poc de començar, el marcador ja reflectia 40-15. Puchol II i Nacho isqueren forts i encertats. Pràcticament eixien a quinze per pilota que tocaven. A més anul·laren per complet a Tomàs II, que no podia entrar en joc i per tant descarregar-se. La partida semblava més un dos contra dos, on els rojos eren infinitament superiors al rest i al mig.

Després va haver-hi una xicoteta reacció dels blaus, que es va traduir en un joc per al seu caseller i un parell més lluitats. Però eixe equilibri va durar un sospir. Puchol II i Nacho tornaren a ficar-se el tratge de faena per a tancar l´eliminatòria amb tan folgat resultat.

Els guanyadors han demostrat que són clars favorits al títol. És una parella que funciona en tots els aspectes. Puchol II mana, guia i aporta el seu joc habitual. I Nacho ha arribat al trofeu en un moment de forma excepcional. L´esquerra per dalt del de Beniparrell és una meravella.

La segona semifinal es jugarà el diumenge en el trinquet d´Alzira. Pere Roc II i Félix s´enfrontaran a Marc, Pere i Monrabal. Són cinc dels pilotaris que millor rendiment estan oferint esta temporada. La partida hauria de tindre l´equilibri que es va trobar a faltar ahir. La final es disputarà el pròxim dimecres en el trinquet de Guadassuar.