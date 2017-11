L'homenatge a León ja té data

La importància de León en la pilota ve donada per la seua trajectòria i el gran carisma entre l´afició.

La importància de León en la pilota ve donada per la seua trajectòria i el gran carisma entre l´afició. VAL NET

Ja hi ha data per al compte pendent amb León. El pròxim dissabte dia 11 rebrà un homenatge en el trinquet de Pelayo en una sessió en la qual es trobarà envoltat d´amics. Com tots els dissabtes, la catedral albergarà dues partides. Però com l´ocasió ho mereix, la programació serà totalment diferent de l´habitual.

La primera confrontació és una joia, un cartell per a emmarcar amb llegendes de la vaqueta que també han penjat els guants: Mezquita, Dani i Solaz contra Ribera II, Tato i Sarasol II. Alguns han deixat el professionalisme fa relativament poc, altres continuen jugant en l´àmbit aficionat i a tots se´ls ha vist participar de blanc en dates recents en alguna cita especial. És a dir, serà més que una partida de tràmit. Després serà el torn per a les figures del moment. I entre elles, el flamant nou campió individual, Soro III, que formarà parella amb Jesús. En la contra, un quasi germà de León encapçalarà l´equip: Genovés II, que tindrà l´ajuda de Javi i Tomàs II.

León va anunciar la seua retirada el passat 13 de juny després de conéixer el resultat d´una ressonància que determinava que l´operació al maluc havia tingut un èxit relatiu: per a fer vida normal no tindrà cap problema però tornar al trinquet haguera suposat un greu risc per a la seua salut. El més probable és que en poc temps haguera necessitat una pròtesi.

I var dir adéu abans del que tenia previst. Tots els mitjans es feren eco de la notícia per l´entitat del pilotari i sobretot de la persona. No en va era i és un dels jugadors més volguts per l´afició i els mateixos pilotaris. Té un carisma especial.

Però calia que rebera la calor de la gent. I com que el propietari de Pelayo, José Luis López, és un dels seus amics més íntims, l´escenari no podia ser altre que la catedral, que en eixe moment estava tancada per obres. Ara sí que va de bo.